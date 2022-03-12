我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

港大研究：黃金鼠傳染COVID-19給人類

香港新聞組╱香港12日電
香港研究發現，被感染的黃金鼠可將病毒傳播給人類。圖為1月身穿防護衣物人員在寵物店內收集環境樣本。（中新社）
香港研究發現，被感染的黃金鼠可將病毒傳播給人類。圖為1月身穿防護衣物人員在寵物店內收集環境樣本。（中新社）

香港大學醫學院與官方機構合作研究發現，香港1月爆發Delta變異株本土疫情，源頭是已感染COVID-19的進口寵物敘利亞倉鼠（黃金鼠），被感染的敘利亞倉鼠可以將病毒傳播給人類。

醫學期刊刺胳針（The Lancet）官網昨天刊出香港大學醫學院與漁農自然護理署的這一項共同研究。

港大醫學院指出，過往的研究已證明COVID-19能夠感染人類以外的不同物種，目前已知病毒能從人類傳播到其他哺乳動物身上，包括寵物。然而，除養殖水貂外，此前並沒證據能證明這些受感染的動物可以感染人類，並導致人與人之間持續傳播。

這項研究發現，Delta變異株（AY.127）在2022年1月時隨進口的寵物敘利亞倉鼠引入香港社區。來自受影響的寵物商店和倉庫樣本中，超過5成的寵物敘利亞倉鼠被感染。

研究人員從這些倉鼠中抽取樣本，進行病毒基因測序分析。結果顯示，這些倉鼠群可能在事發前大約3個月被Delta變異株感染，並在香港不止一次從倉鼠傳到人類身上，再由其中一些受感染患者傳播給其他人，導致Delta變異株在香港市民之間傳播。

領導這項研究的港大醫學院教授潘烈文表示，這是一個值得關注的公共衞生問題。本研究顯示，寵物敘利亞倉鼠可以成為COVID-19的另一個宿主。如果允許病毒在倉鼠間長期傳播，該病毒可能會發生其他突變，以致其生物特徵被改變，例如其傳播力及引發疾病的能力會有所改變，以及減低疫苗的保護作用。

他指出，人類有可能會因此從寵物敘利亞倉鼠中得到一種新的變異COVID-19病毒，對現行的防疫措施造成影響。

參與研究的譚華正基金教授裴偉士表示，類似事件可能在世界其他地方都有發生但卻被忽略了。研究結果也顯示，這些受感染的倉鼠可能在COVID-19跨國界傳播中有一定角色。

譚華正基金副教授嚴慧玲呼籲，世界上可能還有其他動物物種會導致類似的問題；「我們需要對野生和馴養動物進行有系統的病毒監測」。

香港1月爆發Delta本土疫情，官方疫調後將源頭指向寵物倉鼠，下令暫停進口，勒令所有販賣倉鼠的寵物店關閉，並對數以千隻倉鼠進行「人道處理」，曾引發動保界團體嚴厲譴責。

香港 醫學 Delta變異株

上一則

中國堵疫情…提高「早發現」能力 官方鼓勵自行快篩

下一則

人代提議開車看手機6秒視為「盲駕」 處罰高於酒駕

延伸閱讀

港特首選舉因疫延遲 李克強：中央充分理解並支持

港特首選舉因疫延遲 李克強：中央充分理解並支持
香港研究：黃金鼠傳染COVID-19給人類

香港研究：黃金鼠傳染COVID-19給人類
守護和平

守護和平
夏寶龍：香港一國兩制再50年不變 國安法非代港管治

夏寶龍：香港一國兩制再50年不變 國安法非代港管治

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

2022-03-05 11:05
「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

2022-03-02 01:00
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

2022-03-07 12:00
網友稱俄軍在前線使用的對講機，竟然是中國製、網購130元人民幣的低檔便宜貨色。（取材自推特）

淘寶賣130元…俄揮軍烏克蘭 竟用中國製低檔對講機？

2022-03-05 09:00
白宮發言人莎奇。（路透）

威脅？白宮：中國若不懲俄國「我們有辦法」

2022-03-09 02:30

超人氣

更多 >
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷
賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟

賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟