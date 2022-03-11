港+3.1萬確診 第5波疫情高峰應已過

暫停營業長達一個月的香港理髮店10日獲准重開，多間髮型屋門口出現人龍，不少市民排隊修剪煩惱絲。（中通社）

香港 昨通報新增新冠染疫個案仍高達3萬1000多例，但香港衛生防護中心說，第五波疫情 的高峰期可能已經過去。香港特首林鄭月娥 則稱，要待疫情受控和全民普篩完成才開放通關。

香港衛生防護中心昨公布，新增3萬1402例新冠陽性個案，其中2萬4390例為核酸檢測確診，7012例為快速測試陽性呈報個案。第五波疫情以來，香港累積個案超過60萬4000例。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，香港確診個案數字高峰，在本月2日至4日出現，當時核酸檢測確診個案，每日有5萬多例；其後核酸確診個案回落至3萬多。過去四日，每日個案則介乎2萬5000至3萬例，趨勢高峰似乎已見頂 ，沒有再上升，有回落跡象，因此對疫情感樂觀，但提醒市民不應鬆懈，要堅守防疫措施，防止病毒再傳播。

香港醫院管理局說，過去24小時再增180名患者病逝，加上校正回歸，新增死亡人數為281人。

香港特首林鄭月娥昨在疫情記者會上說，香港疫情嚴峻，第五波疫情的確診數字，比過往多數以百倍計，無論安排市民入住隔離設施、支援家居隔離的市民等，港府都有完善和改進空間，會不斷努力，希望市民可以安心度過隔離期。

林鄭月娥在接受內地官媒訪問時則說，抗擊疫情是港府壓倒一切的任務，港府在一些方面做得不太好，比如在信息發布上。港府吸納了內地專家的意見，當感染程度已經比較廣泛時，應該更集中將有限的資源用到更需要的地方。她希望疫情較為平穩向下時，進行全民強制普篩。但對具體執行時機，她又說還要綜合考慮並聽取專家意見。

港府保安局局長鄧炳強則稱，當衛生署向確診者發出隔離令要求入住隔離設施，這隔離令具法律效力，市民無權選擇入或不入這些設施，否則屬於違法，將遭罰款或監禁。

香港新聞組／香港11日電

另外，林鄭月娥表示，當第五波疫情受控以及全民檢測排除潛在個案後，當局有計畫恢復對外通關，解除「禁飛令」，讓香港居民回港及外國旅客入境。

林鄭月娥說，她明白很多香港居民或旅客希望返港或來港，但擔心解除「禁飛令」會出現很多輸入確診個案，對醫療系統或隔離設施造成壓力。

由於疫情嚴峻，香港當局至少禁止美國等9個國家的航班載客來港，令外國旅客及滯留當地的港人無法入境。