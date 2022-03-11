售樓利潤大增、虧損收窄 港鐵去年入帳95.5億

港鐵公布，受惠售樓收益入帳大增，去年度業績轉賺95.52億元。（中通社）

港鐵昨公布，受惠售樓收益入帳大增、投資 物業估值虧損銳減，以及香港 客運業務虧損收窄至42.62億（港元，下同，約5.44億美元），去年度業績轉賺95.52億元，當中基本業務利潤111.51億元，按年增1.55倍，高於市場預期。

明報報導，港鐵管理層表示，第五波疫情 衝擊下，除客流量備受影響外，員工染疫亦影響人手安排，近期甚至要重新聘請部分退休員工維持服務，並重申在極端情况下，或會關閉部分人流較少的車站；管理層又稱暫時仍維持原有票務優惠，未正面回應會否因應疫情調低票價。

據報導，港鐵去年售樓分部利潤按年大增近七成至93.43億元，其中香港物業發展利潤列帳部分，改稱為「分占盈餘及未出售物業的權益」。投資物業公允值虧損則按年大減82.6%至15.99億元。

受惠本地客流量逐漸恢復，港鐵去年香港客運業務虧損按年收窄至42.62億元，帶動經常業務轉賺約18.08億元，2020年則虧損11.26億元。據港鐵披露，去年12月香港每月客流量重回1.36億人次，貼近疫情爆發前、2019年中的水平，惟隨著新一波疫情爆發，今年1月客流量回落至1.1億人次，在2月份疫情加劇、社交距離措施收緊下，估計進一步下滑。

報導稱，在港客運鐵路業務過去兩年半持續虧損，累計虧損逾100億元。港鐵行政總裁金澤培指出，集團的「鐵路加物業」業務模式，仍然有助財務保持穩健，仍可靠物業所得利潤，用作提升現有鐵路及開拓新線路。他預期未來港鐵為應付新鐵路發展，仍需要投資逾1000億元，未來3年的資本開支也超過500億元。至於將建成的東鐵過海段，則有望在6至7月通車，他形容試車方面表現令人滿意。在鐵路業務持續虧損下，金澤培說，過程中會平衡投資，去做定期維修、日常營運、更新設備及提升服務。現時港鐵會繼續維持學生、小童及長期票價優惠。