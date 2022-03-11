我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報 俄控「專滅斯拉夫」生化武器…存在嗎？

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

售樓利潤大增、虧損收窄 港鐵去年入帳95.5億

香港新聞組／香港11日電
港鐵公布，受惠售樓收益入帳大增，去年度業績轉賺95.52億元。（中通社）
港鐵公布，受惠售樓收益入帳大增，去年度業績轉賺95.52億元。（中通社）

港鐵昨公布，受惠售樓收益入帳大增、投資物業估值虧損銳減，以及香港客運業務虧損收窄至42.62億（港元，下同，約5.44億美元），去年度業績轉賺95.52億元，當中基本業務利潤111.51億元，按年增1.55倍，高於市場預期。

明報報導，港鐵管理層表示，第五波疫情衝擊下，除客流量備受影響外，員工染疫亦影響人手安排，近期甚至要重新聘請部分退休員工維持服務，並重申在極端情况下，或會關閉部分人流較少的車站；管理層又稱暫時仍維持原有票務優惠，未正面回應會否因應疫情調低票價。

據報導，港鐵去年售樓分部利潤按年大增近七成至93.43億元，其中香港物業發展利潤列帳部分，改稱為「分占盈餘及未出售物業的權益」。投資物業公允值虧損則按年大減82.6%至15.99億元。

受惠本地客流量逐漸恢復，港鐵去年香港客運業務虧損按年收窄至42.62億元，帶動經常業務轉賺約18.08億元，2020年則虧損11.26億元。據港鐵披露，去年12月香港每月客流量重回1.36億人次，貼近疫情爆發前、2019年中的水平，惟隨著新一波疫情爆發，今年1月客流量回落至1.1億人次，在2月份疫情加劇、社交距離措施收緊下，估計進一步下滑。

報導稱，在港客運鐵路業務過去兩年半持續虧損，累計虧損逾100億元。港鐵行政總裁金澤培指出，集團的「鐵路加物業」業務模式，仍然有助財務保持穩健，仍可靠物業所得利潤，用作提升現有鐵路及開拓新線路。他預期未來港鐵為應付新鐵路發展，仍需要投資逾1000億元，未來3年的資本開支也超過500億元。至於將建成的東鐵過海段，則有望在6至7月通車，他形容試車方面表現令人滿意。在鐵路業務持續虧損下，金澤培說，過程中會平衡投資，去做定期維修、日常營運、更新設備及提升服務。現時港鐵會繼續維持學生、小童及長期票價優惠。

疫情 投資 香港

上一則

五一能跨省遊嗎？專家：中高風險地區不去為宜

下一則

「馬雲最年輕門徒」孫宇晨遭FBI調查？火速登熱搜

延伸閱讀

SOHO中國潘石屹宣布7折出售京滬兩地2.3萬平方米房源

SOHO中國潘石屹宣布7折出售京滬兩地2.3萬平方米房源
夏寶龍：香港一國兩制再50年不變 國安法非代港管治

夏寶龍：香港一國兩制再50年不變 國安法非代港管治
香港抗疫轉彎 特首：普篩非優先工作 港府不會躺平

香港抗疫轉彎 特首：普篩非優先工作 港府不會躺平

港府專家袁國勇：最差情況 每5人1人染疫

港府專家袁國勇：最差情況 每5人1人染疫

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

2022-03-05 11:05
「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

2022-03-02 01:00
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

2022-03-07 12:00
圖為一名逃至波蘭的烏克蘭難民，在寒冬中生火取暖。新華社

胡錫進：俄羅斯若在俄烏戰爭中失利 恐爆發顏色革命

2022-03-03 11:24
網友稱俄軍在前線使用的對講機，竟然是中國製、網購130元人民幣的低檔便宜貨色。（取材自推特）

淘寶賣130元…俄揮軍烏克蘭 竟用中國製低檔對講機？

2022-03-05 09:00

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官