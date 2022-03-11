港3月9日染疫亡占比 全球最高 每百萬人口38.5宗死亡

香港9日單日每百萬人口中有約38.5宗死亡個案，為全球最高。圖為身穿防護衣的工作人員正在運送遺體。（路透）

香港 新冠肺炎疫情嚴峻，單日死亡個案屢創新高。根據統計，香港9日單日每百萬人口中有約38.5宗死亡個案，為全球最高，拋離第二的多明尼加近一倍，更比美國及英國 去年高峰時期數據高得多。以9日數字而言，更比14日前的5.3人，急增逾6倍。

香港01報導，香港第五波疫情下，不少長者確診離世，根據衛生防護中心表示，截至10日累計死亡個案達1350宗，死亡率為0.49％。

以每百萬人口計算，香港累計每百萬人有378人因新冠肺炎離世，在全球排第132名，不單比台灣及中國內地的36及3人高，更稍稍高於全球第二多確診個案的印度。

據報導，以單日新增每百萬人口的死亡數字而言，香港更在3月開始，成為全球最高。以9日而言，在百萬名人口中香港有38.5人死亡，拋離全球第二的多明尼加。數字更比美國及英國去年1月底高峰時的死亡人數多，當時兩國分別錄得13.3人及26.7人，已為有紀錄最高，而最新亦回落至5.9人及1.8人。

確診數字方面，香港以累計55.1萬宗排第79位，低於新加坡的88.5萬宗、泰國的308萬宗，以及日本 的548萬宗。

然而以每百萬人口計算，香港有7.2萬宗確診個案，高於泰國及日本的4.4萬宗。而全球每百萬人口最多確診個案的國家為法羅群島（Faeroe Islands ），達70.6萬宗。

截至3月9日，香港累計2869人死亡，死亡率為0.52%。而3月10日當局公布死亡率為0.49%，遠高於新加坡、韓國，與日本相若，比美國、英國低。

報導稱，呼吸系統科專科醫生梁子超認為，香港死亡人數比例全球最高主要因長者疫苗接種率低，以及處理院舍爆發失當。他解釋，相比起其他發展國家的安老院新冠疫苗接種率達90％，香港安老院及長者接種率是極低。

梁子超建議，現時要盡快將確診長者送往隔離治療，或將未染疫的長者「逆向隔離」，「還有70%院舍長者未感染，如果及早處理，死亡人數會隨時間回落」。他又指，政府可引入成效較好的口服藥，在早階段用作治療適合的高危長者，相信可進一步減低死亡數字。