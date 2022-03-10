全港手機大響 市民被「嚇到彈起」：空襲嗎

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

9日傍晚有不少市民收到由港府發出之「緊急警示」短訊，期間手機 狂響10秒不止，不少市民坦言受驚。事實上，該緊急警示是港府委聘本地流動網路營辦商所設，用途主要為通報嚴重安全或衛生事故，而且所有手機都必定會收到警示。

晴報報導，9日傍晚約6時，不少市民表示突然收到一段電話短訊通知，有人表示其響鬧聲浪特別大，坦言被響聲「嚇到彈起」，其內容實為由港府發出之「緊急警示」，指醫管局伊利沙伯醫院將由3月9日起成為定點醫院，專門接受新冠病人，其急症室亦將以接受確診者及有生命危險的病人為主，呼籲其他人士避免前往。

來源：香港 電台視像新聞臉書專頁

奇異 聲響的短訊通知令不少市民受驚，有網民指短訊聲音前所未見，坦言被「嚇到彈起」；有人表示一度以為手機被黑客（駭客）入侵，指聲響「熄都熄唔到」，笑言「以為係防空演習」、「已經收拾東西準備避難」，又反問「港府為何有能力這麼做」。

有網民就指身在外國時曾收過類似訊息，當時內容為海嘯警報，認為港府將警示用作通知有醫院接收新冠病人有「小題大做」之嫌，認為於非緊急事件下使用警示，容易在有真正危急事件時令市民鬆懈。

另據香港01報導，商經局轄下的通訊局，於2020年耗資1.5億港元（約1918萬美元）設立「緊急警示系統」後從未使用，當局直至昨日傍晚近6時首次發緊急警示。