香港每天數萬人確診 亞博館500隔離床竟閒置

香港疫情嚴峻，亞博館卻被踢爆隔離設施未善盡其用。圖為亞博館內的負壓病房資料照。(中通社資料照片)

第五波疫情 下，每天有數萬人確診，公立醫院床位及隔離設施嚴重供不應求。但亞洲國際博覽館用於隔離、可容500張床的1號展館疑長期關閉，並沒有接收患者；9號和11號相連展館早前亦突然把患者撤走，進行大清潔；另一8號和11號相連展館則剩下約100名患者入住。

大公報報導，一邊是隔離設施極度不足，要爭分奪秒趕建，又花錢物色約20間酒店做隔離；另一邊是有現成的隔離設施卻被閒置不用，如此浪費資源，其原因據說與醫院管理局人手不足有關。如此荒唐現象，令人震驚。

據報導，3月8日及9日，記者到亞博館實地觀察，發現1號展館門外雖然設置了穿卸防護衣區，但沒有使用過的痕跡，而且周邊幾乎無人，記者竟然能自由在該「隔離」範圍遊走。與8號和10號相連展館的守衛森嚴、有許多身穿保護衣人員相比，1號展館疑似「丟空」。

「醫管局辦事真奇怪，中央派人力物力來港，火速起方艙醫院，用於接收輕症患者，但亞博館搭好了這麼多病房卻無人住，要人居家隔離，現在還要關館，剛才新聞又報導三小時內又有兩名染疫女士在家離世！」曾在亞博館隔離病房工作的張小姐，冒著被炒的可能，挺身報料，透露亞博館隔離設施未盡其用的內情。

張小姐今年1月中獲派到亞博館的8號及9號兩個展館改建的病房工作，當時發現1號展館未啟用，用黑色布幕圍封。約2月底，亦是第五波疫情開始在社區肆虐時，部分職工安排運送物資包括床鋪等到1號展館，把展館改建成病房。

張小姐透露當時因1號展館仍未接收患者，原定派到1號展館病房工作的職工先到8號及9號展館病房工作，殊不知直至今天，仍未調往1號展館：「根本1號展館病房未啟用過，同事早前獲通知叫他們取回放在1號展館工作間的私人物品，放到9號展館開工，同事還埋怨當時落力改建，執好病床，希望新冠患者住得舒適，原來1號展館病房卻無用過。」

大公報8日對有關亞博館的疑問向醫管局作詳細查詢，醫管局並未回應1號及9號展館是否已關閉這個核心問題，至於回覆的入住率竟然是「第五波疫情初期」的數據。