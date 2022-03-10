香港抗疫轉彎 特首：普篩非優先工作 港府不會躺平

香港特首林鄭月娥表示，全民強制普篩，並非目前優先工作。（路透）

香港 特首林鄭月娥 昨公布調整抗疫方向，今後重點是減少死亡、減少重症、減少感染病例。她表示，原定3月推行的全民強制普篩仍在規畫中，但並非目前的優先工作。而香港疫情 報告口徑有變，兩個口徑顯示的確診個案，合計近6萬例。

香港衛生防護中心昨通報，香港新增2萬5991例經核酸檢測確診個案，其中只有7例是輸入個案；而快速檢測呈報平台則有3萬2766例。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

香港醫院管理局數據顯示，過去一天再有195名患者離世，死者仍主要是高齡長者，另加上校正回歸，共新增291人死亡。

林鄭月娥昨親上火線對外說明防疫情況，並表示以後每天（星期二除外）要親自主持「加強版高層記者會」，一直到香港戰勝這波疫情為止。

在回應香港社會最敏感的全民普篩安排時，林鄭表示，全民普篩已非目前優先工作，但仍在規畫中，要按疫情發展，綜合考慮何時做，才能發揮最佳效果。她稱，全民普篩未必在3月不做，但亦不會勉強做。

外界就全民普篩有兩種看法，一是靠全民普篩掌握香港感染情況，但林鄭認為不需要，因為市民已大量做快篩；另一種看法是靠全民普篩，截斷傳播鏈，讓多個處所盡早復業，市民恢復正常生活，她認為可以達到這個效果。

林鄭指出，全民普篩規模大，需長時間準備，確保人手及物資能到位。在全民普篩時，若需要某程度限制市民出外，壓縮人流，港府也會保障城市的正常運作。至於市民限制外出，會根據外國經驗，可以容許市民在某時段、某次數離家買必需品，市民不需要搶購物資 。

但前港府食衛局局長高永文説，最近社會和專家都有共識，全民普篩未必最能夠破解香港當前疫情，因香港已有大批人感染，即使有普篩能力，找出更多患者，但無法將患者及密切接觸者隔離，仍無法切斷傳播鏈。

林鄭月娥還稱，疫情到現階段，爭拗政府與病毒共存或清零已無意義，但香港政府不會「躺平」，因為感染個案過多而不採取行動。

香港第五波新冠疫情嚴峻，內地援助香港建造社區隔離及治療設施，圖為即將啟用的新田方艙醫院。（中新社）

林鄭還反駁外界批評港府防疫措施朝令夕改，並稱港府一直在抗疫工作負起主體責任，但目前疫情已超出香港的應變能力，早前已向北京提出一系列請求。至於疫情會否影響特首提名期及選舉，林鄭稱，相信北京會有重要指示及看法。