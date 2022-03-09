香港2年半人口淨流出25萬 外企辦事處少2萬家

2019年修例風波之後，香港錄得連續兩年半的人口淨流出，2019年底至2021年年底，5次統計累計人口淨流出達25.21萬人。圖為旺角街頭市民戴口罩出行。（中通社）

據香港 入境處數據，2019年修例風波之後，香港錄得連續兩年半的人口淨流出，2019年底至2021年年底，5次統計累計人口淨流出達25.21萬人。此外，企業在香港設立地區總部、地區辦事處和當地辦事處數目，兩年減少2萬間。

香港01報導，疫情 之下，港人到外國需要隔離一段時間，到底這25萬人是永久移民 、留學還是暫時離港避疫？前保安局局長、新民黨立法會議員黎棟國表示，受新冠疫情影響，人口流動受到阻礙，難以判斷港人離港原因，但相信有一大部分港人是移居外地。不過他認為，只要香港經濟發展有吸引力，仍會吸引到人才留港，不擔心會出現人才外流，又指出1997年移民潮後，有不少港人也回流發展。

根據入境處數據，2019年底港人淨流出1.01萬人，2020年中4.91萬人，年底9.64萬人，2021年中6.92萬人，年底臨時數字為2.73萬人，合計高達25.21萬人。有意見指離開的港人有部分因政治原因而移民，亦有因為疫情及防疫政策而離開的專才。

再看近日入境處數據，6日香港出境人次有5082人，是第五波疫情後的新高，4238人經機場離境。至於港珠澳大橋離境人士有288人，另有556人經深圳灣口岸離境，相信是到內地工作或離港「避疫」。

新冠疫情下，港府收緊社交距離措施，第五波疫情爆發後更大幅收緊，而香港支柱行業金融業，據彭博報道，香港因出入境限制，對人才的吸引力正在下降，企業在說服交易員和銀行家遷移來港時極為吃力，而部分人才亦已經或已計畫離港。

從企業在港設立辦事處數目來說，亦可見到相關挑戰。2019年企業在香港設立地區總部、地區辦事處和當地辦事處數目有49.3萬間，但2020年至48.3萬間，2021年進一步減至47.3萬間，2年減少了2萬間。這段時間內，內地企業仍有增長，但日本企業兩年內減少25間至1388間，英國企業減少46間至667間，美國企業更減少77間至1267間。