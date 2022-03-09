香港確診連二降 港大料疫情已見頂 倡禁足7-14天

屯門翠寧花園第4、5及6座，8日被列為「受限區域」，區域內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（中通社）

香港 新增確診個案連續第二天降到2萬多例，香港衛生防護中心罕有表態，指香港疫情 似乎有回穩跡象，但香港大學醫學院研究團隊的推算，則指香港疫情3月4日已達到頂峰。港大建議實施禁足7至14天，限制每星期只能出外一次購買生活必需品、全日禁堂食……等，第五波死亡數字可望減少約3成3。

香港新增確診個案連續4天下降，從5.6萬例降至2.5萬例左右。香港昨報告新增確診個案2萬8475例，當中只有9例是境外移入，其餘是本地感染。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，現時疫情未再有爆發性上升，估計是由於市民配合防疫措施，加上實施社交距離措施。

但香港大學醫學院團隊按最新模型推算，香港第五波疫情在3月4日已達頂峰，會再持續幾天至一周出現拐點，預計於4月23日新增感染人數會降至1000人以下，從5月中旬持續穩定在100例以下。

港大醫學院團隊還預測，截至5月1日，香港第五波疫情總感染人數為430萬人，總死亡人數為5000人。若香港實施禁足7至14天，例如限制每星期只能出外一次購買生活必需品、全日禁堂食等，配合使用口服藥及增加病床等策略，第五波死亡數字可望減少約33%。

過去一天，再多160名患者離世，加上校正回歸的數字，新增離世個案287例。至此香港第五波疫情已有2365名患者死亡，今波疫情整體死亡率0.46%。

理髮店和髮型屋10日至23日重開，須全面實施疫苗通行證，進入或身處有關處所的人士須至少接種一劑新冠疫苗，顧客必須使用「安心出行」。（中新社資料照片）

港府最新公布，維持大部分社交距離措施，包括2人限聚令和口罩令等。美髮店則獲准10日復業，但要執行「疫苗通行證」，使用安心出行。

內地援港防控專家組組長梁萬年受訪指出，香港抗疫工作應堅持動態清零總方針，目前應集中醫療資源，優先實現減少感染、重症和死亡個案。梁強調，「香港不能選擇躺平，如果躺平，危害無窮」，必須切斷傳播。

香港新聞組／香港9日電

明報報導，港府與梁萬年開會後，據悉計畫調整抗疫策略，優先治療患者、減少重症等。消息人士稱，港府仍以3月26日推行全民強制檢測 為目標，繼續部署工作。醫管局前行政總裁梁栢賢認為「全民檢測，好明顯並不是優先的抗疫選項」。呼吸系統科專科醫生梁子超則建議，整體感染數字降至三位數，才以快速檢測找出感染個案。