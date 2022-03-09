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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

香港1天3染疫長者自殺 85%港人現焦慮或抑鬱病徵

香港新聞組／香港9日電
戴口罩的港人8日在市場搶購物資。 （美聯社）
戴口罩的港人8日在市場搶購物資。 （美聯社）

疫情嚴峻，染疫長者出現情緒問題，葵青區昨發生三宗自尋短見事件，一名離家失蹤的79歲老婦被發現在公園內吊頸自殺身亡；一名76歲老翁在梨木樹邨停車場自殺墜下死亡；另一名72歲老婦在長亨邨墜樓死亡。三名長者均在早前被驗出確診新冠肺炎

大公報報導，昨日凌晨3時22分，警員巡經葵涌葵聯路一公園時，發現一名姓梁（79歲）老婦在公廁內以棉繩上吊，救護員接報到場經檢查證實老婦已氣絕身亡，她生前與兒媳及孫兒同住。老婦日前與家人進行快速測試，證實呈陽性。她在7日晚離家後失聯，家人報警。

另外，昨晨4時許，一名姓蔡（76歲）老翁，在葵涌梨木樹邨停車場平台墜下，送院搶救證實不治。警員在死者住所內檢獲遺書。消息稱，老翁疑受腎病困擾，同時確診新冠肺炎。

四小時後，一名姓羅（72歲）老婦在青衣長亨邨亨緻樓停車場墜下，送院搶救不治。據悉，老婦生前疑受失眠困擾，同時近日被驗出有新冠肺炎。

災後心理輔導協會總幹事杜永政表示，疫情嚴峻，他估計香港現時已有85%人口出現焦慮或抑鬱病徵，當中三分之一或已經患上較嚴重的「創傷後壓力症」。而有很多確診長者有不想麻煩他人的心態，加上本身有其他病患，在多重困擾下出現了死念。在這艱難時期，作為子女或長者的親友應多主動關心及聯繫身邊的長者，即使是一個短訊，或者是一次簡短的電話問候，也可帶來正面的效果，甚或避免悲劇的發生。

新冠肺炎 疫情 失眠

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