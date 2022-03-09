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快測平台萬宗未計 港議員認港府確診數據有落差

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

第五波疫情累計確診突破50萬宗，香港昨日新增2萬8475宗經核酸檢測確診的個案，另有2018宗經快速測試陽性呈報平台完成呈報的個案，即昨日新增染疫個案有3萬493宗。衛生署表示，感染數字似乎未見爆發式上升，有少少跡象回穩，但有立法會議員指出，港府最新公布的確診數據與實際有落差。

大公報報導，7日傍晚6時啟用的快速抗原測試陽性呈報平台，開放首6小時接獲1萬7236宗呈報，均屬6日和7日檢測陽性的個案，扣除早前經核酸檢測確診和重複輸入的個案後，1萬4715宗屬於有效呈報，其中2018人已完成及取得隔離令，其餘人士正待上載資料，將計入9日公布的確診數字。

不過，立法會選委會界別議員陳凱欣認為，港府最近公布的確診數字一定是不準確。她指出，每日圍封強檢的確診率高達15%至20%，新增感染數字無可能不升反降。她有理由相信，快速測試平台的呈報數字同樣與實際情況有落差，因為現時並未採取強制措施要求上報，一些確診者可能因為不願被送入隔離營、認為上報亦難得到幫助、對港府不信任等原因，而沒有呈報，加上快速檢測的「假陰性」概率較核酸檢測為高，本身已存在一定遺漏。

陳凱欣批評，現時每日的疫情記者會僅公布數據信息，而對於政策性的問題避而不答，未能回應市民的關注問題，她認為港府應安排問責官員等出席，以解答公眾在全民檢測等方面的疑問。

檢測 疫情 香港

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