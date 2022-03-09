港醫師抗疫日記：臨終病人床下放屍袋 包裹屍體成日常

香港疫情延燒，不少醫院每日要接收數百名確診病人，由於病床與空間不足，許多人只能暫時在醫院臨時搭建的戶外空間等待。圖為香港明愛醫院一隅。（中通社）

香港 第五波疫情造成大量死亡，一名在香港公立醫院工作的梁醫師連日在其臉書 發文，記錄了他在醫院的抗疫日記。他表示，醫護與病人像是鐵達尼號的船員和乘客，在大海中掙扎求生；奄奄一息的病人床下都放了屍袋，包裹遺體已成為醫護日常工作。

他在臉書上說，2010年自己曾在印度 的醫院工作五周，目前香港公立醫院情況較印度三等醫院還要差。醫院每日接收數百名新冠確診病人，大部分是安老院舍長者，很多人只能躺在離地十多公分的摺疊式擔架床上，光是急診室走廊已有約100人，有數百人被安置在醫院臨時搭建的地方，「如果不小心，很容易踩在他們身上」。

中央社報導，梁醫師無奈地說：「他們痛苦地呻吟或大喊大叫，但我們沒時間看他們一眼，他們只能躺著，等待命運安排」。

他工作的部門一度有五分之一的醫護人員染疫無法上班，剩下的醫護人員疲於奔命。梁醫師曾經可以休假數天，因為他也確診，但他只花數天戰勝了病毐。

梁醫師說，曾經有一名96歲的安老院舍長者確診後入院，她女兒表示，過去兩年只靠視訊與母親見面，「這次母親入院是第一次可以近距離接觸母親，原來母親消瘦了很多。」

梁醫師向這女子解釋現在醫院災難般的情況，「有約400名病人已在醫院等候病床數天，醫護人員和病人就像鐵達尼號的船員及乘客，船撞向冰山後，大家都在大海中掙扎」。

梁醫師又說，一名78歲的老先生被送院時沒呼吸，經搶救後恢復知覺。隨後數日，這名老先生看見身旁病人一個一個離世，醫護將一具又一具遺體放入屍袋，醫院太擠，連在老先生與其他死者之間放一塊布簾的空隙都沒有。

梁醫師說：「包裹遺體已成為我們日常工作，我們會在將要離世的病人床下放屍袋，我曾經歷上班兩小時間，有五名病人死去」。

看著病人努力呼吸到最後一口氣，但自己像什麼都做不到，梁醫師表示：「我也很難面對，但我們沒有時間停下來，也沒有時間哭，因為有無數病人正湧進醫院，只能為仍然生存的病人繼續博鬥。我已學懂隱藏我的感情，唯有好好的照顧病人」。