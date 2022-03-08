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撐不住 港麥當勞38分店暫停業 近6成商戶轉攻網店

香港新聞組／香港8日電
受疫情影響，香港快餐連鎖店麥營勞7日公布，公司38家分店將會暫停營業；圖為麥當勞一家分店。（中央社）
受疫情影響，香港快餐連鎖店麥營勞7日公布，公司38家分店將會暫停營業；圖為麥當勞一家分店。（中央社）

香港昨報告新增新冠確診個案2萬5000多例，是近10天來人數較少的一次。香港連鎖快餐店麥當勞昨公布，受疫情影響，麥當勞在港的245家分店中，38家分店會暫停營業，另有90家營業至晚上6時，餘下分店也會縮短營業時間。

據香港衛生署衛生防護中心昨報告，新增2萬5150例新冠肺炎確診個案，其中32例為境外移入，其餘是本土病例。另外，過去24小時又新增161人染疫死，大多是年長者及慢性病患。

港府早前預告這個月會推行全民檢測，又說不排除會禁足，導致市民人心惶惶，除了去超市搶購物資，也觸發離港潮，據入境處數據，香港居民昨日淨離境人數達4050人次，按周增加24.3%，創今年爆發第五波疫情單日新高。

麥當勞在官方臉書（Facebook）表示，因應疫情嚴峻，人手及貨運大受影響，在考慮員工安全及繼續為市民服務的前提下，會調整營運安排。

香港1月初起爆發第5波疫情，各行各業都有雇員染疫，巴士及地鐵等公共服務營運也受影響。

明報報導，買賣平台Carousell近期的調查顯示，有75%受訪商戶表示生意經營受疫情影響，有近6成商戶已將業務變陣攻網店，以減少生意損失。有73%商戶表示經營最大的挑戰是客戶減少，有43%表示收入減少，有42%受訪客戶表示物流問題是現時經營挑戰之一。

Carousell又表示，平台首兩月的每周活躍用戶人數保持平穩，按年升超兩成。

此外，據報導，無線接連有藝人及劇組人員染疫，上月24日宣布所有劇組全面停工，多部拍攝中劇集受影響；原本暫定停工5日，最後鑑於疫情嚴峻，停工一再延長，有消息指大部分劇組最快要到本月20日後才復工，林夏薇、湯洛雯等均表示等待公司通知。日前有傳無線停工日燒200萬，本月21日晚8時30分會推出倉底貨「食腦喪B」頂檔。不過無線近日再度變陣，「喪B」被抽起，改播陸劇「機智女法醫」（原名「御賜小仵作」），在疫情下，解決停工影響的存貨問題。

疫情 香港 麥當勞

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