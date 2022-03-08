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港派萬元消費券 財爺：料提振經濟1.2%

香港新聞組／香港8日電
香港新一輪消費券首階段5000元下月發放。7日有店家標明可用消費券交易。（中通社）
香港新一輪消費券首階段5000元下月發放。7日有店家標明可用消費券交易。（中通社）

香港財政司司長陳茂波7日公布新一輪消費券計畫，將分期發放每人1萬元（港幣，下同，約1279美元）的電子消費券，第一階段發放的5000元電子消費券將於4月派發，餘額會在第二階段於年中推出，預估今年電子消費券將帶動國內生產毛額（GDP）成長1.2%。專家認為，由於疫情失控，民眾會拿來購買防疫用品及儲備糧食，對受創甚大的餐飲業幫助有限。

文匯報報導，新年度預算案宣布向全港680萬名合資格市民分兩階段發放合共1萬元電子消費券，陳茂波昨日公布第一階段的具體安排。逾630萬名成功登記去年消費券計畫的市民無須再辦理任何手續，下月內直接透過其已登記的儲值支付工具帳戶收取消費券。

當中支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」和WeChat Pay HK用戶會一筆過收取首階段5000元消費券；八達通用戶則會先收取4000元，再按其使用情況最快於6月16日收取餘下1000元。至於近6萬名儲值支付工具帳戶已失效、已遺失或退回早前登記的八達通卡用戶，則需辦理額外手續才會獲發消費劵。 

據報導，上水屠房關閉多日後昨日恢復服務，豬肉行總商會理事長許偉堅表示，加上內地入口2700隻活豬，相信今早香港會有近3000隻活豬應市，估計價格可能會有波動。另外，3月6日內地供港的鮮活食品供應穩定，蔬菜批發價持續回落，香港特區政府發言人昨日表示，市民無須過分採購。

因新冠疫情暫停運作的香港上水屠房7日恢復服務，由內地供港的活豬運抵上水屠房。屠宰...
因新冠疫情暫停運作的香港上水屠房7日恢復服務，由內地供港的活豬運抵上水屠房。屠宰服務計畫於8日淩晨恢復，香港市場豬肉供應將隨之恢復正常水平。圖為內地供港活豬運抵上水屠房。（中新社）

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