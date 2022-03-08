港「快測陽」平台啟用 抗疫策略大調整 先減死亡、重症

快速抗原測試陽性結果人士申報系統已啟用。（網頁截圖）

香港 供快速抗原測試呈陽者上報個案的網上平台昨晚6時啟用，隨即有大量確診者湧入網頁，截至昨晚8時25分，網站排隊申報號碼已高達21萬。港府消息人士稱，雖然近日公布染疫數字下跌，但未計及快測陽性人數，而據模型推算，香港或有兩成人口已染疫，政府正醞釀大幅調整抗疫策略，會優先減低死亡和重症，在治療上加大力度，期望一兩周內有效果，而全民強制檢測 不是現階段最優先工作。

香港文匯報報導，對於反映核酸檢測結果的單日新增確診數字昨日回落至約2.5萬宗，衞生防護中心總監徐樂堅表示，不排除是市民改用快測取代核酸檢測，使確診數字未能反映實際疫情 。

香港文匯報記者昨晚8時許登陸該網站，排隊人數較少只有百餘人，等候一分鐘左右即可進入填資料頁，但網站發放的排隊號碼已高達21萬，可見社區確有不少陽性個案尚未計入確診個案。

特區政府呼籲，近一兩天檢測呈陽者優先透過該系統呈報，上月26日至本月5日發現的染疫者則有一周時間填寫資料，不必搶先申報。

另據明報報導，政府消息人士表示，昨晚見到申報系統使用情况踴躍，當中不少人都揀選希望優先安排進入隔離設施。至於會否有瞞報問題，消息人士稱，因隔離令可當病假紙，相信快測陽性者會自覺申報。

被問及政府有否估算現有多少人染疫，消息人士稱，據模型推算香港或已有兩成人染疫。

據報導，消息人士又透露，政府在過去一個周末和國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年開會後，正醞釀大幅調整抗疫策略，梁萬年提出要減感染、減重症、減死亡，其中最優先的將會是減少死亡，這會是現階段工作的重心，會在治療方面加大力度，盼一兩周有效果，其次是減重症，之後是減感染；現階段全民強制檢測不是最優先的工作。