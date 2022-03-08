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港全民強檢「禁足」研每戶1人外出 公共運輸不會停

香港新聞組／香港8日電
香港即將實施全民強檢，搭配有限度禁足措施。圖為香港一家藥房外，人們戴著口罩排隊購買防疫物資。（美聯社）
香港即將實施全民強檢，搭配有限度禁足措施。圖為香港一家藥房外，人們戴著口罩排隊購買防疫物資。（美聯社）

港府早前預告推行全民強檢，政府尚未宣布全民檢測的日期和細節，有消息於3月26日至4月3日實施。運輸及房屋局局長陳帆昨天強調，全民檢測期間，公共運輸一定不會停，他說，考慮方案包括容許一個家庭有一人可以外出購置物資食品。

據了解，政府會在全民檢測正式推行前，至少提前7至10日公布，讓公眾了解詳情。

香港01報導，消息稱，實施全民檢測期間會有限度禁足，其間容許市民在限定時間內到訪超市、藥房及診所。陳帆昨日在商台節目稱，當局在制定全民檢測計畫時，必定會為獨居長者及家庭提供支援，亦會考慮市民看病、全家染疫無法出門購買物資等情況，並會製作「懶人包」協助市民掌握全民檢測詳情。

笑言沒有「儲定食物」的陳帆指，最近內地供港蔬菜充裕，冰鮮食品供應是平時的兩倍，根據供應商反映，冷藏肉有三個月存量，罐頭及即食麵亦有足夠存量，只是商戶未能及時上架，因而市民毋須搶購。

據報導，陳帆多次追問亦沒有透露全民檢測日期或「預先通知期」，但他稱明白市民對政府暫未公布全民檢測詳情感擔憂，承諾會盡快交代。他又說，全民檢測期間公共運輸一定不會停，因為醫療及金融會繼續運作，有市民要上班，亦需動員公共交通工具協助運送檢測陽性市民檢疫及運送物資，但屆時公共運輸運力會減低。

雖多次指不便透露計畫細節，但陳帆稱考慮方案包括讓市民有限度移動下購買必需品：「食物係基本生存必需品。」他解釋，海外亦有類似經驗，容許一個家庭有一人可以外出購置物資食品，港府會考慮，強調會確保市民生活必須品的供應。

檢測 會考 香港

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