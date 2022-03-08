我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

具俊曄求婚對話曝光 全靠電話讓大S點頭說「好」

韓正：香港抗疫非特首一人事 需整個政府領導各界

香港新聞組／香港8日電
中共中央政治局常委、國務院副總理韓正，7日參加13屆全國人大五次會議香港代表團的審議。（新華社）
中共中央政治局常委、國務院副總理韓正，7日參加13屆全國人大五次會議香港代表團的審議。（新華社）

中國國務院副總理韓正今早說，香港特區政府負起抗疫的主體責任，抗疫不單是行政長官（特首）一人的事。

香港電台報導，韓正今早在北京接見中國全國人大港區代表，韓正在會唔上表示，北京中央和國家主席習近平關心香港疫情

他說，特區政府負起抗疫的主體責任，不單是特首一人，而是整個管治團隊的主體責任，各部門、全體公務員和社會各界要全力以赴、同心協力、團結一致。

據報導，韓正同時指出，香港未來有兩件大事，包括5月8日舉行的特首選舉，選舉要公平、公正、公開，經得起歷史考驗，另一件大事是7月1日香港回歸25週年，一定會慶祝。

另據香港文匯報報導，全國人大香港代表團新聞發言人陳勇會後表示，韓正副總理講話時提到，疫情是香港目前最突出和揪心的問題，習近平總書記始終牽掛着香港同胞的身體健康和生命安危，要求各部門全力支持香港抗疫工作。

港區全國人大代表蔡毅表示，韓正副總理在講話中體現了中央對香港和香港市民生命安全的高度關注，並在講話中提到香港安老院的疫情，甚至提到一位90多歲老年人的情況，「這些都讓我們深受感動。」他說，韓正副總理對香港情況瞭如指掌，又非常關注細節問題。

香港 疫情 北京

上一則

羅氏檔案 探索敦煌原貌的珍貴影像

下一則

港派萬元消費券 財爺：料提振經濟1.2%

延伸閱讀

香港再增逾3萬確診 韓正：港府要承擔防疫主體責任

香港再增逾3萬確診 韓正：港府要承擔防疫主體責任
韓正促港府做好施政綱領 解決深層矛盾 讓市民得到實惠

韓正促港府做好施政綱領 解決深層矛盾 讓市民得到實惠
韓正質疑拒收新冠患者 香港私院：隔離設施不足

韓正質疑拒收新冠患者 香港私院：隔離設施不足
韓正：中央對香港防疫有求必應 但港府要負責任

韓正：中央對香港防疫有求必應 但港府要負責任

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

2022-03-05 11:05
「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

2022-03-02 01:00
圖為一名逃至波蘭的烏克蘭難民，在寒冬中生火取暖。新華社

胡錫進：俄羅斯若在俄烏戰爭中失利 恐爆發顏色革命

2022-03-03 11:24
谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
網友稱俄軍在前線使用的對講機，竟然是中國製、網購130元人民幣的低檔便宜貨色。（取材自推特）

淘寶賣130元…俄揮軍烏克蘭 竟用中國製低檔對講機？

2022-03-05 09:00

超人氣

更多 >
俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭
大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄
俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料