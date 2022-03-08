韓正：香港抗疫非特首一人事 需整個政府領導各界

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正，7日參加13屆全國人大五次會議香港代表團的審議。（新華社）

中國國務院副總理韓正今早說，香港 特區政府負起抗疫的主體責任，抗疫不單是行政長官（特首）一人的事。

香港電台報導，韓正今早在北京 接見中國全國人大港區代表，韓正在會唔上表示，北京中央和國家主席習近平關心香港疫情 。

他說，特區政府負起抗疫的主體責任，不單是特首一人，而是整個管治團隊的主體責任，各部門、全體公務員和社會各界要全力以赴、同心協力、團結一致。

據報導，韓正同時指出，香港未來有兩件大事，包括5月8日舉行的特首選舉，選舉要公平、公正、公開，經得起歷史考驗，另一件大事是7月1日香港回歸25週年，一定會慶祝。

另據香港文匯報報導，全國人大香港代表團新聞發言人陳勇會後表示，韓正副總理講話時提到，疫情是香港目前最突出和揪心的問題，習近平總書記始終牽掛着香港同胞的身體健康和生命安危，要求各部門全力支持香港抗疫工作。

港區全國人大代表蔡毅表示，韓正副總理在講話中體現了中央對香港和香港市民生命安全的高度關注，並在講話中提到香港安老院的疫情，甚至提到一位90多歲老年人的情況，「這些都讓我們深受感動。」他說，韓正副總理對香港情況瞭如指掌，又非常關注細節問題。