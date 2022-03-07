香港青衣方艙醫院啟用6天 入住率僅2成

青衣方艙醫院啟用六天，連日入住人數僅約兩成。（新華社）

青衣「方艙醫院」3月1日啟用，可提供3900個隔離牀位，接收無病徵或輕症新冠患者，惟連日入住人數僅約兩成。而港府昨安排確診者入住青衣方艙醫院，卻引發大塞車。

香港 01報導，香港疫情 持續嚴峻，保安局局長鄧炳強6日表示，目前有23個社區隔離設施，包括青衣的「方艙醫院」，合共提供1萬6000個房間或單位，整體入住率是4成。保安局指，青衣「方艙醫院」會分階段逐步開放使用，目前共有700個房間已供隔離人士入住，涉及約800人，稍後將陸續有患者獲安排入住，即現時入住率約為兩成。

鄧炳強6日到青衣方艙醫院巡視，被問到何以入住率低，安排是否出現滯後，或有人拒絕入住，鄧表示，社區隔離設施的入住率有高有低，不能同一時間住滿，入住人士搬離後需時清潔。他又稱，倘已發出檢疫令，有關人士拒絕入住隔離設施，相關人員有權帶他入住，若對方拒絕，或違反妨礙公職人員罪行，倘在設施企圖逃走，則有機會被判罰款及監禁。

另據明報報導，港府昨安排大批確診者入住青衣方艙醫院，有居住啟德德朗邨的確診者由下午5時許獲專車送往，結果花近6小時，至晚上11時才抵達。該確診者表示，在青衣貨櫃碼頭一帶有數十輛巴士，導致該處來回線交通阻塞，斥港府此舉是「搞面子工程」。