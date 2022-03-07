我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

香港青衣方艙醫院啟用6天 入住率僅2成

香港新聞組／香港7日電
青衣方艙醫院啟用六天，連日入住人數僅約兩成。（新華社）
青衣方艙醫院啟用六天，連日入住人數僅約兩成。（新華社）

青衣「方艙醫院」3月1日啟用，可提供3900個隔離牀位，接收無病徵或輕症新冠患者，惟連日入住人數僅約兩成。而港府昨安排確診者入住青衣方艙醫院，卻引發大塞車。

香港01報導，香港疫情持續嚴峻，保安局局長鄧炳強6日表示，目前有23個社區隔離設施，包括青衣的「方艙醫院」，合共提供1萬6000個房間或單位，整體入住率是4成。保安局指，青衣「方艙醫院」會分階段逐步開放使用，目前共有700個房間已供隔離人士入住，涉及約800人，稍後將陸續有患者獲安排入住，即現時入住率約為兩成。

鄧炳強6日到青衣方艙醫院巡視，被問到何以入住率低，安排是否出現滯後，或有人拒絕入住，鄧表示，社區隔離設施的入住率有高有低，不能同一時間住滿，入住人士搬離後需時清潔。他又稱，倘已發出檢疫令，有關人士拒絕入住隔離設施，相關人員有權帶他入住，若對方拒絕，或違反妨礙公職人員罪行，倘在設施企圖逃走，則有機會被判罰款及監禁。

另據明報報導，港府昨安排大批確診者入住青衣方艙醫院，有居住啟德德朗邨的確診者由下午5時許獲專車送往，結果花近6小時，至晚上11時才抵達。該確診者表示，在青衣貨櫃碼頭一帶有數十輛巴士，導致該處來回線交通阻塞，斥港府此舉是「搞面子工程」。

香港 疫情

上一則

川企業寵女員工 女神節連放六天假

下一則

習近平反對運動式降碳 「別把吃飯的傢伙扔了」

延伸閱讀

韓正：中央對香港防疫有求必應 但港府要負責任

韓正：中央對香港防疫有求必應 但港府要負責任
香港今增3萬7529例確診 第五波疫情累計42萬例

香港今增3萬7529例確診 第五波疫情累計42萬例
前港交所行政總裁：建議在港創建連接中西的新型債市

前港交所行政總裁：建議在港創建連接中西的新型債市
84歲香港作家西西寫「欽天監」 窺探康熙的玩具工廠

84歲香港作家西西寫「欽天監」 窺探康熙的玩具工廠

熱門新聞

圖為俄羅斯坦克軍隊。 歐新社

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

2022-02-27 20:26
谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）

中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命

2022-02-27 11:12
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

2022-03-05 11:05
「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

2022-03-02 01:00
圖為一名逃至波蘭的烏克蘭難民，在寒冬中生火取暖。新華社

胡錫進：俄羅斯若在俄烏戰爭中失利 恐爆發顏色革命

2022-03-03 11:24

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑