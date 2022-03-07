香港醫護人手不足 嘆出院者惡化又送院等候

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 公立醫院有大量新冠患者候診，醫管局累計8827名員工染疫，其中約1341人已復工 ，有醫護指患者普遍情況差，出院後易惡化再度送院急救，導致急症室須不停急救或處理遺體，形成一個循環；有醫護批評人手不足如「玩命」。

明報報導，醫管局昨日表示，各聯網已調配人手支援急症室，今日會再開三間指定診所協助患者，累計共17間，截至前日下午5時，原有14間已為2.5萬人服務。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

據報導，明愛醫院有急症室護士稱，每一更原定十多人當值，因同事染疫或須隔離，每更可能僅有六至七名護士，同時很多患者情況嚴重要急救，「情況穩定的病人生氣為何要等那麼久，因為我們根本離不開急救房，太多人要急救」。

報導稱，該護士表示，近日輪候人數未見特別回落，指安老院舍很多患者剛出院，短時間後情況轉差，又要召救護車等候入院。該護士指明愛急症室內曾有逾60具遺體滯留，部分更自2月26日起滯留，前天終安排60具遺體送公眾殮房。伊利沙伯醫院有急症室醫生稱，前日最少有350名病人輪候入院，另有約75具遺體滯留。

報導指出，另有九龍區醫院醫護表示，每每都要在夜晚把病人調動後，半夜才有病床收新症，而由於晚上上班人數更少，只有兩名護士及一個病人服務助理，「收七人入院已經花費絕大部分時間，其他病人生定死就『各安天命』」。

報導說，該醫護又稱，近期從急症室收入病房的病人情況都很差，除了新入院者，也要看顧本來在病房的十多名嚴重病人，「根本就是玩命」。