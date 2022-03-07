韓正質疑拒收新冠患者 香港私院：隔離設施不足

韓正（後排中）關注香港有私人醫院不接收確診病人的情況。圖為韓正6日看望港澳地區全國政協委員並參加討論。（新華社）

國務院副總理韓正6日會見正在北京出席兩會的港區政協委員，大篇幅談起香港疫情 。與會政協表示，韓正在會上質疑香港私家醫院拒收新冠患者，是有違「白衣天使 救人使命」。私家醫院聯會主席何兆煒表示，私院隔離設施不足，難以大規模接收確診者。

明報報導，香港第五波疫情累計已有45萬8986宗個案。與會的全國政協李大壯引述韓正在會上主動問起，聽說有私家醫院不接收新冠確診病人，是否有此事；有與會者稱真有其事。韓正則質疑做法，因為「白衣天使」的使命就是救人。據多名政協表示，韓正會上向他們求證，得悉答案後覺得詫異，形容現場氣氛尷尬。

據央視引述韓正，指香港疫情形勢嚴峻，特區政府要切實承擔起主體責任，中央各有關部門和地方要全力支持，確保物資供應、加強醫療救治、落實落細防控措施。

報導稱，私家醫院聯會主席、聖保祿醫院醫務行政總監何兆煒認為，外界對私家醫院有誤解，私院會盡量協助抗疫，情況許可下會為新冠輕症患者開藥，但大部分私院門診規模不及公院急症室，未必有足夠設施分隔染疫者。

報導引述曾任醫管局董事的李大壯亦說，並非每間醫院都適合接收傳染病病人，而且私家醫院本身已有長期病患住院，不接收部分病人並不出奇。他說，由於昨日會面的設定，無法仔細向韓正解釋。

報導說，選委會界別議員陳凱欣則建議，私院協助接收更多非新冠病人，讓部分公立醫院轉為只接收新冠患者。她質疑目前私院接收公院病人的數目很少，「不是打仗模式」；但部分私院並非全科醫院，沒負壓病房，須確保有足夠隔離設施，否則或出現院內傳播。

報導指出，醫管局總行政經理李立業稱，現時有逾90名復康及療養病人轉介至7間私院治療，亦已識別約420名病人到私院治療，包括腸癌、冠心病、癌症放射治療患者等，呼籲私院繼續接收更多病人。