韓正促港府做好施政綱領 解決深層矛盾 讓市民得到實惠

韓正6日與港澳全國政協委員會面，特別提到港府要解決房屋問題等深層次矛盾，讓市民「看到希望，得到實惠」。圖為位於石硤尾的公屋。（中通社）

主管港澳事務的國務院 副總理韓正，6日與港澳全國政協委員會面。消息指，韓正會上提到特區政府押後特首選舉，中央對此表示支持和理解，指今年是香港 回歸25周年，希望特首選舉有序、公平舉行，特別提到港府要做好切實可行的施政綱領、頂層設計，解決房屋問題等深層次矛盾，讓市民「看到希望，得到實惠」。

香港01報導，全國政協常委蔡冠深會後表示，韓正提到中央支持特首選舉押後，但未有談及下任特首人選。有與會者分析，韓正提到要做好「頂層設計」，顯示港府高層欠缺統攬全局、規畫實行之能力。特首選舉改至5月8日舉行，提名期由4月3日開始，據悉韓正在會上未有談及選舉會否再押後。

另據明報報導，全國政協蘇紹聰引述韓正，呼籲政協考慮參選人的政綱，是否真的能夠解決民生及房屋等深層次矛盾。另一政協彭長緯引述韓正稱，希望政協委員支持特首選舉，要留意參選人政綱，配合國家規畫發展。

報導說，全國人大常委譚耀宗稱不覺得韓正是談論特定人選，只是講述選舉應該如何進行。至於韓正稱特首選舉要公平公正，是否代表中央希望別再押後選舉，譚認為中央早前已作研判，讓選舉延至5月8日舉行，現距離5月尚有一段時間，盼疫情能緩和。他個人認為特首由1500名選委選出，只要屆時做好防疫措施，相信可如期投票。

報導指出，全國港澳研究會副會長劉兆佳則認為，韓正的講話只是原則性論述，不是針對選舉延期或特首林鄭月娥 能否連任。

報導說，韓正談及抗疫部分時證實，2月中曾到深圳會見特區官員，但未點名是否見林鄭，他在會上再次表明，港澳兩地過去40年在改革開放中有重大貢獻，表明香港尤其要保持作為國際金融中心，未來新格局下港澳也有特殊角色。全國政協常委蔡冠深引述韓正，香港經濟未來要融入國家發展大局，強調「港人治港、高度自治」不會改變。政協林健鋒表示，韓正提到須盡快解決房屋問題，處理後才有機會和希望。