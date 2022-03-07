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建造商會：人力少3成 全港工期料延一兩個月

香港新聞組／香港7日電
香港建造商會指，不少前線工人須接受隔離檢疫而無法出勤，整體生產力下滑約三成，引致工程延誤。（中新社資料照片）
香港建造商會指，不少前線工人須接受隔離檢疫而無法出勤，整體生產力下滑約三成，引致工程延誤。（中新社資料照片）

香港新冠病毒疫情肆虐，建造業界正面對人手短缺、建築物料供應不穩、承建商資金緊絀等困難，整體生產力下滑三成，建造商會副會長馮國強以最新疫情估算，整體工期至少會延遲一至兩個月。而全球供應鏈斷裂，加上由內地供港的建築物料供應不穩，也導致了價格上升及工程延誤等問題。

明報報導，建造商會副會長馮國強表示，缺勤人手由農曆新年後的一成多，增至現時約三成，各類工程無一倖免，其中維修保養項目因無法進入物業更停工90%，另有工地因欠缺建材停工。他以最新疫情估計，香港工期整體需延一至兩個月。

另據香港經濟日報報導，香港建造商會冀港府、公營機構及私人發展商為業界提供適切援助，包括延長工程期限等，減輕承建商追趕工程進度的壓力。

建造商會指，不少前線工人或工程人員須接受隔離檢疫而無法出勤，整體生產力下滑約三成，引致工程延誤。

而因不少港府公務員、技術及工程人員在家工作，未能如期前往工地進行現場巡視和批核工作，嚴重影響工程進度。承建商需付出前所未有的代價，大大增加經營成本。

承建商經營成本上漲，又因工程延誤收入減少，加上不少港府人員及其他機構員工在家工作，引致糧款批核出現延誤，直接影響資金周轉。建造商會促請港府、公營機構和私人發展商對受疫情影響工程項目給予酌情處理，包括彈性延長工程期限，並提供寬免措施。

疫情 香港 供應鏈

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