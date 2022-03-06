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香港說好的快測平台推出無期 染疫數目全靠推估

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港昨日新增確診數字稍為回落至3萬7529宗，第五波疫情累計已超過42萬人確診，即是平均每18人就有1人確診。衛生防護中心表示，有關感染數字並未反映快速測試陽性數字，而原擬本周內推出供自行快測陽性患者申報確診的網上平台，因為涉及核對身分等技術問題，而且預期一推出便會有逾10萬人呈報，可能導致伺服器出問題，目前仍在努力研發，推出無期。

大公報報導，有立法會議員表示，快速測試平台「面世」只聞樓梯響，無統計快測陽性數字，疫情形勢只能靠估，社區內大批染疫市民的檢測結果滯後呈報，埋下「播毒」隱患，也難反映疫情實況。

衛生署於2月26日公布，計畫容許快速測試呈陽性的患者，透過網上系統直接登記陽性結果，毋須經過核酸檢測確認，便可直接視為陽性個案作後續跟進。連日來的疫情記者會，港府都未能公布登記平台的推出日期，食物及衛生局副局長徐德義4日在立法會一個會議上承認，有關網上平台是「遲了一點」，強調會盡快推出。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日在疫情記者會上，再被追問網上平台推出日期，他說平台仍在籌建，暫時未有確實啟用日期。

立法會議員陳凱欣表示，對快測呈報平台啟用無期感到不可接受，顯示港府在抗疫整體策略上，沒有未雨綢繆的周密計畫及配套準備。港府已公布認可快速測試陽性直接視為確診，但只能憑檢測盒的「兩條線」自證，令申報和受法例責罰及保障，與核酸檢測呈陽的標準不一致，在未有法例約束下，令人擔憂快測陽性患者遊走社區，而打工仔申請病假、與雇主協商也面臨困難。

陳凱欣指出，不及時的滯後呈報機制，會令防控指標失靈，「由圍封強檢約15%的陽性比例推斷，個案不可能跌落到3萬幾宗，無客觀的數目下，難以準確研判及反映疫情走勢。」

疫情 檢測 香港

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