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香港疫歿升 確診降 專家估15%人口染疫

香港特派員李春／香港6日電
港府專家顧問許樹昌推算，香港已約有15%的人染疫。圖為一名做足防護措施的市民5日在春秧街菜市場買菜。（中新社）
港府專家顧問許樹昌推算，香港已約有15%的人染疫。圖為一名做足防護措施的市民5日在春秧街菜市場買菜。（中新社）

香港疫情昨天確診個案由5萬減到3萬多宗，但社區快速檢測陽性比率高達5%，加上死亡人數居高不下，疫情仍然嚴竣。

香港衛生防護中心昨天公布，新增確診個案3萬7529宗，其中只有6宗是輸入個案，第5波疫情以來，香港累計確診個案已逾42萬宗，其中包括8000醫護人員。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，昨天確診個案近4萬宗，估計連同社區內快速檢測陽性而未呈報個案，單日仍可能有超過5萬人感染，而最近社區檢測中心樣本的陽性比率達到5%，研判香港疫情仍非常嚴峻。

對單日確診感染新冠病毒人數稍為回落，歐家榮認為可能有較多人只透過快速抗原測試驗出陽性，而未進行核酸檢測，仍要觀察大約一個星期才能判斷趨勢。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨天表示，近期針對大樓圍封強檢後，發現陽性比例達10%至20%，推算香港已約有15%的人染疫（以香港750萬人口計算，15%即約為110萬人），他預期確診人數將會持續攀升。

在死亡人數再創新高，過去1日，香港新增150名確診患者離世，加上70宗的校正回歸，共220人疫歿。

香港不同部門已動員人員加入抗疫，包括環保署已動員超過800人統籌及執行圍封強檢。香港廉政公署也動員200名調查組人員，協助發放家居檢疫令，以提高效率。香港警方則加緊巡查違反限聚令的聚會。

香港 檢測 疫情

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