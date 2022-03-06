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港確診婦求醫無門8天亡 家屬：政府殺人

香港新聞組／香港6日電
香港太平間不足，穿著全套保護裝備的工作人員5日把屍體搬到殯儀館外冷凍貨櫃內。（路透）
香港太平間不足，穿著全套保護裝備的工作人員5日把屍體搬到殯儀館外冷凍貨櫃內。（路透）

香港公立醫療系統超負荷，市民從召喚救護車（香港稱「白車」），到前往急症室求診等均面對長時間等待。此外，昨午在伊利沙伯醫院急症室，有大批長者臥床等候，善別室及殮房連日都放滿遺體。有老婦確診但熱線不通、召白車卻被勸留在家中，八天後不治，家屬直斥「政府殺人」。

明報報導，第5波新型冠狀病毒疫情最少逾42萬人染疫，公立醫院僅得千計病床，即使老弱染疫者可獲優先治理，仍一床難求。

據報導，有患糖尿病、高血壓的8旬婦在確診8天內，曾因心口痛盼求醫，但指定診所預約熱線打不通，無論在急症室外等13小時，還是召救護車，都無法入院，直至呼吸困難，救護車都要半小時後才趕到，這次她終於直入急症室病房，可惜已不再有心跳。事主女婿蕭先生控訴港府花資源「動態清零」，高危確診者反缺乏支援，「（岳母）並非死於新冠病毒，而係求醫無門！」他質疑有多少人因入院無期致死，促公布死亡個案詳情。

報導稱，「為何白車要半個鐘頭才到？究竟我們的醫療資源投放到哪裡了？……林鄭最可惡的地方就是把所有有用的東西變成無效」，對任職社工蕭先生的而言，岳母是死於「求醫無門」，並痛斥「港府殺人」。

報導說，染疫後求醫難，幾乎已成日常，蕭不解爆疫逾兩年，為何香港確診者可獲的協助卻匱乏，他質疑港府將資源花在動態清零，長時間隔離大部分逐漸康復者，無即時生命威脅的高危確診者卻無法求醫。

報導指出，上述個案並非孤例，有九龍區醫護稱，現缺人手至無法照顧病人飲水，有人入病房後「缺水、急性腎衰竭、血糖血壓全部超級差」，更試過無及時發現病人心臟病發，量血壓時才知病人已離世；另有心臟病發的染疫者搶救後生還，但終在沒人手密切關注下不治，醫護對這些情况感自責。

高血壓 香港 心臟病

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