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李克強首提對港全面管治權 劉兆佳：京不再對港不干預

香港新聞組／香港6日電
全國人大會議5日在北京召開，國務院總理李克強發表政府工作報告，首次表示要「落實中央對特區全面管治權」，「堅定落實『愛國者治港』」。（路透資料照片）
全國人大會議5日在北京召開，國務院總理李克強發表政府工作報告，首次表示要「落實中央對特區全面管治權」，「堅定落實『愛國者治港』」。（路透資料照片）

中國全國人大會議5日揭幕，國務院總理李克強發表政府工作報告，在港澳部分上，首次提及落實中央對特區「全面管治權」，堅定落實「愛國者治港」，但未有如過去兩年般，提到要建立或落實特區維護國安的法律制度和遏制外部勢力。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，中共19屆四中全會已經確立香港暴亂後中央對港新政策，今份報告延續有關路徑，突出中央在香港管治的參與，落實「愛國者治港」，日後關鍵在於如何運用「全面管治權」，確保一國兩制行穩致遠，維護國家安全及領土完整。

他預料，中央將強化對特首的指令，更多地要求特區政府問責，確保中央與特區政府步調一致，顯示過往中央對港不干預的政策不復存在；而特區仍享有高度自治權，與中央「全面管治權」有機結合，維持香港繁榮穩定。

李克強昨天表示，要繼續全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」。全力支持特別行政區政府依法施政。支持港澳發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

李克強於今年報告中提到「全面管治權」和「愛國者治港」字眼，是首次出現在由國務院總理發布的《政府工作報告》中。

2019年反修例事件發生後，2020年及2021年的總理報告均提及國家安全事宜，前者提到要建立健全特區維護國安的法律制度和執行機制，落實特區政府的憲制責任。後者則提及落實特區維護國安的法律制度和執行機制，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務。不過今年報告涉港內容則完全沒提及國安事宜。

劉兆佳指在中央層面，協助香港建議維護國家安全機制的工作已完結，餘下的《基本法》23條立法屬於特區政府的工作，相信中央評估過去二至三年撥亂反正的工作已有成效，外部敵對勢力威脅減弱，透過香港對國安的危害減少，但仍未解除，中央會保持戒備，不會掉以輕心。

香港 李克強 國務院

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