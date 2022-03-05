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香港首富李嘉誠家族賣英國資產 值40億美元增2倍

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

俄烏開戰，國際局勢緊張之際，香港首富李嘉誠家族大筆出售英國資產。長和集團向西班牙電信商Cellnex出售在英國的電訊發射塔資產，作價約37億歐元（約40.4億美元）。長和持有12年，價值已增兩倍。

香港經濟日報報導，長和指出，Cellnex將成為集團長期合作夥伴，提供無源電訊基礎設施服務，並推出發射站。

大公報引述外電報導，投行麥格理和私募巨頭KKR牽頭的財團，正洽購由長實、長建及電能實業共同持有的英國配電業務UK Power Networks。據悉，有關財團成員還包括：中投、APG、安大略省教師養老金計畫委員會及PSP Investments等，交易對UK Power Networks的估值可能達150億英鎊（約198.5億美元），雙方或會在未來數周內達成協議。

長實集團、長和、電能實業、長江基建昨晚發出聯合通告，指公司留意到媒體報導，主要是涉及該等公司在UK Power Networks中的權益可能進行之交易的揣測。聲明表示，該等公司「確認接獲」有關表示可能購入該等公司在UKPN的部分或全部權益的意向，並未就該意向作出充分評估，目前無法確定會否達成任何協議。海峽隧道連接鐵路等。

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