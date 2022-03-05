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北京促香港加強抗疫 「憂變政治危機」

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

全國政協會議昨日在北京開幕，全國政協主席汪洋發表工作報告，鼓勵港區委員支持完善選舉制度、推動落實「愛國者治港」，特別提到要就「抗擊疫情」等範疇建言。劉兆佳認為，這反映中央相當擔憂香港疫情，希望政協大力支持港府抗疫。他又相信，中央領導人在兩會期間不會就特首選舉表態，以免擾亂香港抗疫工作。

據明報報導報導，今年工作報告是自疫情爆發兩年來首次提及抗擊疫情。劉兆佳分析，中央希望確保5月特首選舉順利舉行，以及盡快通關，慎防疫情變為政治危機，因此要求政協大力支持特區政府負起主體責任抗疫。

此外，香港01報導，中國國務院港澳辦主任夏寶龍3日在北京以視像方式，主持支援香港抗疫工作第七次協調會。夏寶龍提到，要全力支持特區政府進一步加強對防疫抗疫工作的有效統籌，切實履行好主體責任，特區政府的負責官員要勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，這是相當嚴厲的警告，劉兆佳指，夏寶龍的講話反映中央對特區政府抗疫工作的力度和速度都不滿意。

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