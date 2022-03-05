香港連3天確診逾5萬 每20人1人中招 7成安老院爆疫

一名新冠肺炎患者及其親屬，4日穿著個人防護設備在急症室外等候就醫。（路透）

香港疫情 繼續告急，新冠病毒確診個案連續3日破5萬，昨新增5萬2523宗，其中11宗屬輸入個案。自第五波疫情以來，香港確診個案累計超過40萬多宗。累計確診人數達40萬，占全港人口5.4%，即平均每20人，就有一個人中招，當局料疫情尚未見頂。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，新增確診個案中，沒有發現Delta病毒樣本。醫院管理局總行政經理李立業表示，過去24小時再有136名染疫者離世，其中131人是長者，最高齡者102歲。另有54名染疫病人情況危殆，85人情況嚴重。他補充說，因數據滯後，校正回歸增報52宗死亡個案。

香港01報導，第五波疫情至今兩個月，已累計72%安老院舍出現爆發、近萬長者染疫，整體院舍接種率僅約45%，衞生署指會縮短院友打疫苗間隔；公務員事務局長聶德權則指，已安排9隊私家醫生團隊，未來兩周前往全港安老院舍提供接種服務，如有需要，會請求內地派醫護到港，為香港院舍長者打針。

死亡人數急升，有伊利沙伯醫院的醫護人員表示，現時醫院除了殮房爆滿，有病人在病房離世，其遺體逾十小時仍然未獲運送離開病房，而手術 室現時亦用來安置十多具遺體。

明報報導，歐家榮稱，安老院友感染後死亡率很高，至少680名安老院友染疫亡，占第五波逾半死亡個案，籲長者尤其院友盡快打針。

有院舍負責人稱有私營醫療機構拒赴爆疫院舍，「等安老院無疫情才打針？這是人道問題」。安老事務委員會主席林正財稱知悉有機構因擔心醫護感染而拒到爆疫院舍，相信只要加強防護裝備，風險可控，並說院舍爆疫令接種安排更複雜，港府已在理順安排及各方溝通。

此外，報導稱，留醫人數已升破7000，染疫的生者及死者繼續相伴迫爆急症室，伊利沙伯醫院有醫護反映，急症室連日有逾400人等候逾8小時；另仍有雙位數遺體滯留急症室，有遺體甚至一周仍未轉至公眾殮房。有伊院醫生形容「屍橫遍野」，護士則稱精神崩潰，甚至有急症室病人被遺體包圍。