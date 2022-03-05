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香港郵局排隊熄燈 公交路線悄然停駛

香港特派員李春
香港疫情大爆發，導致各地超市大缺貨，圖為一名婦女走過一家超市空蕩蕩的貨架和冰櫃。（美聯社）
香港疫情大爆發，導致各地超市大缺貨，圖為一名婦女走過一家超市空蕩蕩的貨架和冰櫃。（美聯社）

香港一連數日超市藥房搶購風潮，似已暫止，但不是沒人去搶購，而是超市食品和藥房藥物，多數無力補貨，貨架空空如也，還有超市和連鎖藥房宣布，實施一人五件的限購安排。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

在搶購風潮稍息之際，香港悄然出現熄燈停擺的景象，4日更成典型的轉捩之日。

3月4日星期五，香港郵政宣布，由於有郵務人員確診新型冠狀病毒，香港郵政總局當日關閉。香港郵政總局位於港島中環康樂廣場，那座現代主義風格的建築中，不僅有香港最大的郵局，香港郵政署其實也在樓上辦公。

不僅香港郵政總局這天熄燈，連日來香港各地的郵局排著隊熄燈關門，尖沙咀郵政局、屯門中央郵政局宣布關閉至3月5日。柴灣郵政局、長發郵政局、沙田第一城郵政局、堅尼地城郵政局、東九龍郵政局、梅窩郵政局、沙田中央郵政局和大興郵政局，則需關閉至7日。

一座城市郵政停不得，署方說已安排所有相郵務人員接受病毒測試，並按照衛生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒，然後再點燈開門。

郵局暫時熄燈的同時，公共交通也在悄然停擺。香港的港鐵，是全球最繁忙的集體運幹系統之一。但連日來港鐵職員不斷確診，開始影響到港鐵的運營，暫時是車次排得間隔加大，情況嚴重時將關閉部分站點。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強說，計及已感染新冠病毒及需要隔離的員工，港鐵至今有約2500人缺勤，占整體員工約2成，服務受影響的重災區是屯馬線，每日約有十多輪列車，因車長不足而未能行駛，相信情況只會愈來愈嚴重；車廠方面，部分維修組別只剩6成工作能力。

情況更嚴重的是地面的公車，香港運輸署已批准5家巴士公司，由3月4日起至16日，暫停104條公車路線，停運近七分之一。

香港汽車交通運輸業總工會九巴分會副主任黎兆聰說，前線員工每日上班如「打仗」，他與家人亦感焦慮。他所在的九巴公司確診人數本周內日日上升，車廠電器部20多人全部確診，為數不少的巴士未能維修，會令更多巴士停駛。

疫情不斷惡化，各線熄燈停擺，香港有團體調查說，超過3成半受訪者指受疫情影響「手停口停」，即沒了工作沒了飯吃。當中逾1成6受訪者更失業或停工超過1年或以上，另超過6成受訪者對就業前景不樂觀。

郵政 香港 疫情

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