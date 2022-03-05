6.5萬港人出逃他鄉避疫 法院停擺逾月聆訊延期

5日是農曆「驚蟄」，為免銅鑼灣鵝頸橋一帶「驚蟄打小人」活動造成群聚風險，官方與業者達共識期間不營業。圖為打小人檔口位置4日已被警方用膠帶圍封，有警員站崗。（中通社）

第5波疫情 失控，港人紛紛出逃他鄉避疫，自由亞洲電台報導，香港 今年2月淨流出的人口達到7萬1000多人，當中香港居民淨流出6萬5300多人。有在地的親建制傳媒也坦承，香港出現「大遷徙潮」已是不爭事實。此外，司法機構繼2020年初「停擺」法院3個月之後，再度因疫情叫停聆訊。

綜合港媒與入境處統計，2月短短28日，香港居民、內地訪客與其他訪客，透過機場、港珠澳大橋、深圳灣等口岸，共有約7萬1350多人淨流出香港。2月1日至3月3日止，有6萬981港人乘機遠走他鄉，較去年同一時期飛離香港的1萬6952人增加逾3倍。

2月的淨流出，數字比1月份的1 萬5200人與去年12月的1萬 6800要多。港媒更指，香港出現「大遷徙潮」已是不爭事實。2月香港居民淨出境人數達6萬5300多人，是港府公布的2021年全年淨移出人數2萬7300多人的1.4倍。香港單在2月，淨出境人數多達6萬人，數字相當驚人，且自2020年12月以來，連續第14個月錄得淨出境情況，同時出境人數亦攀至高峰。

5日是農曆「驚蟄」，為免銅鑼灣鵝頸橋一帶「驚蟄打小人」活動造成群聚風險，官方與業者達共識期間不營業。圖為打小人檔口位置4日已被警方用膠帶圍封，有警員站崗。（中通社）

明報報導，司法機構昨日宣布，由於新冠疫情嚴峻，3月7日至4月11日大部分法庭聆訊押後，只會處理保釋申請和還押候判等案件，另緊急事宜會照常開庭。此乃司法機構繼2020年初「停擺」法院3個月之後，再度因疫情叫停聆訊。有港區國安法案件被告的親友擔心聆訊或無了期押後，對羈押者是一種折磨。

另據經濟日報報導，香港總商會最新公布營商調查，指近期的香港移民 潮導致技術人才流失，大大小小企業皆受影響，約38%受訪企業表示因員工移民離港而受到較負面影響，並指移民員工以工程和技術、財務和會計、資訊科技最為明顯。總商會主席王冬勝直言，香港正面對上世紀90年代初以來最大規模的高學歷人才外流問題。