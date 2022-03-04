連2日破5萬例確診 港千名囚犯染疫

香港新冠肺炎疫情嚴峻，圖為一所醫院3日景象。（路透）

香港 新冠疫情 進一步惡化，新增確診個案逾5萬6000例，再創新高。最新疫情爆點在監獄 和羈押所，約千名在囚人士被確診陽性，包括反送中運動後被重判的民主派人士。有消息稱，公立醫院急症室的醫用氧氣供應極為緊張。

香港連兩天染疫個案破5萬，昨報告新增確診個案5萬6827例，再創單日新高，當中只有二例輸入個案。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，現時每天宣布的確診個案，還不包括快速測試呈現陽性者，當提供快速測試陽性患者呈報的網站推出後，他們需要再提交相關資料，估計會有數以十萬計的市民，在快速測試中對新冠病毒呈陽性。

過去一日香港再有144名患者離世，大部分是65歲以上長者，另加上校正回歸，共新增198人死亡。

港府食物及衛生局副局長徐德義說，已分析500多例死亡個案，發現九成一未完成接種二劑疫苗，當局正籌備專為長者和兒童打針的疫苗接種中心。

香港這波疫情重災區是養老院等院舍，但更令關注的是疫情在監獄爆發。港府懲教署說，在過去兩周的病毒檢測中，約千名在囚人士感染新冠病毒，另有約1000名懲教人員因受感染或被列為密切接觸者，不能上班。

有消息說，正在服刑的民主黨前主席何俊仁、前香港支聯會主席李卓人，以及現正還柙的社運人士古思堯都在新冠快速測試中呈陽性，二人並無病徵。署方稱，大部分受感染的在囚人士，都無病徵，主要集中在新收納在囚人士的收押所，部分懲教所宿舍已先後改作隔離設施，預期4日開始運作。

署方預計，感染個案會維持高企，因此，至3月20日的未來兩周，會停止所有探訪，包括家屬探訪及公務探訪。

疫情中除感染數字持續走高，香港市面上的搶購潮也持續三天。在搶購食物外，連止痛片、退燒藥等藥品也成為被搶購對象。港九藥房總商會副理事長張德榮說，近日有大批市民到藥房採購物資，消毒物品、退燒藥丸等都差不多售罄，連貨倉都無存貨，情況誇張如「海嘯式」搶購。