我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏第2輪談判達共識 何謂「人道走廊」一次看

烏克蘭戰報：核災恐嚇戰？俄軍砲轟歐洲最大核電廠

連2日破5萬例確診 港千名囚犯染疫

香港特派員李春／香港4日電
香港新冠肺炎疫情嚴峻，圖為一所醫院3日景象。（路透）
香港新冠肺炎疫情嚴峻，圖為一所醫院3日景象。（路透）

香港新冠疫情進一步惡化，新增確診個案逾5萬6000例，再創新高。最新疫情爆點在監獄和羈押所，約千名在囚人士被確診陽性，包括反送中運動後被重判的民主派人士。有消息稱，公立醫院急症室的醫用氧氣供應極為緊張。

香港連兩天染疫個案破5萬，昨報告新增確診個案5萬6827例，再創單日新高，當中只有二例輸入個案。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，現時每天宣布的確診個案，還不包括快速測試呈現陽性者，當提供快速測試陽性患者呈報的網站推出後，他們需要再提交相關資料，估計會有數以十萬計的市民，在快速測試中對新冠病毒呈陽性。

過去一日香港再有144名患者離世，大部分是65歲以上長者，另加上校正回歸，共新增198人死亡。

港府食物及衛生局副局長徐德義說，已分析500多例死亡個案，發現九成一未完成接種二劑疫苗，當局正籌備專為長者和兒童打針的疫苗接種中心。

香港這波疫情重災區是養老院等院舍，但更令關注的是疫情在監獄爆發。港府懲教署說，在過去兩周的病毒檢測中，約千名在囚人士感染新冠病毒，另有約1000名懲教人員因受感染或被列為密切接觸者，不能上班。

有消息說，正在服刑的民主黨前主席何俊仁、前香港支聯會主席李卓人，以及現正還柙的社運人士古思堯都在新冠快速測試中呈陽性，二人並無病徵。署方稱，大部分受感染的在囚人士，都無病徵，主要集中在新收納在囚人士的收押所，部分懲教所宿舍已先後改作隔離設施，預期4日開始運作。

署方預計，感染個案會維持高企，因此，至3月20日的未來兩周，會停止所有探訪，包括家屬探訪及公務探訪。

疫情中除感染數字持續走高，香港市面上的搶購潮也持續三天。在搶購食物外，連止痛片、退燒藥等藥品也成為被搶購對象。港九藥房總商會副理事長張德榮說，近日有大批市民到藥房採購物資，消毒物品、退燒藥丸等都差不多售罄，連貨倉都無存貨，情況誇張如「海嘯式」搶購。

香港 疫情 監獄

上一則

動態清零拖累全球復甦？政協發言人：不符事實

下一則

中國稱撤出逾3000在烏公民 傳4留學生遭俄轟炸喪生

延伸閱讀

香港確診死亡病例中 9成未完成2劑疫苗接種

香港確診死亡病例中 9成未完成2劑疫苗接種
港連2日破5萬例 千名囚犯染疫

港連2日破5萬例 千名囚犯染疫
香港監獄爆發新冠疫情 李卓人、何俊仁也傳確診

香港監獄爆發新冠疫情 李卓人、何俊仁也傳確診
香港疫情嚴重 民眾「海嘯式」搶藥物、消毒用品

香港疫情嚴重 民眾「海嘯式」搶藥物、消毒用品

熱門新聞

谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
圖為俄羅斯坦克軍隊。 歐新社

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

2022-02-27 20:26
圖為一對烏克蘭母女搭車離開盧甘斯克地區。(美聯社)

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了

2022-02-26 19:20
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）

中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命

2022-02-27 11:12
烏克蘭士兵將坦克駛向前線。(Getty Images)

風向變了？中使館提醒：在烏公民勿隨意亮出身分

2022-02-26 12:22
今年下半年中共將召開20大，「總體方略」牽動台海情勢，學者評估認為，北京對台灣問題已顯現「急迫感」。(美聯社)

中共對台現急迫感 20大定新策

2022-02-24 16:38

超人氣

更多 >
萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑
烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」
俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊

俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊
盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標
無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍