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港老人接種率低 袁國勇：將付出很大代價

香港新聞組／香港4日電
袁國勇表示，香港老人家已錯過接種疫苗的時機。（路透）
袁國勇表示，香港老人家已錯過接種疫苗的時機。（路透）

專家表示，香港有很多老人沒有接種新冠疫苗，將要為此付出很大代價。據通報，香港過去24小時又有144人染疫死亡，134人是老人，其中124人未接種疫苗。

港府顧問專家袁國勇昨天到老人院視察，以了解老人為何接種疫苗率如此低。他說，政府過去一直鼓勵老人接種疫苗，但施打率依然低。他說，老人院裡面已經有很多人染疫，已錯過接種疫苗的時機；在這家老人院裡，估計只有兩、三成尚未染疫。

袁國勇說，有三種原因令老人的疫苗接種率偏低，一是老人院高層覺得自己接種疫苗後也有副作用，因此不鼓勵住院老人施打；二是老人家屬聽到有接種者死亡的個案，因此不讓家人施打；三是老人本身也擔心有副作用。

他說，目前老人接種疫苗的時機已過，將要為此付出很大代價，但對於那些還未染疫的住院老人，還是希望他們接種。

香港01報導，袁國勇為老人接種疫苗後表示，院舍內有大量長者咳嗽，在進行7次快速測試後，發現當中3人呈陽性，換言之院舍內隨時超一半人已染疫。有見及此，只能選擇並無發燒、咳嗽等無病徵的老人進行快速測試，發現每5人中有1人呈陽性，意味院舍內大部分老人不能接種疫苗。

他建議，老人於感染後3至6個月後再接種疫苗，以增加血液內中和抗體數目。

袁國勇表示，「我開始明白到院舍接種疫苗最佳時機已過」，估計僅餘兩至三成院舍老人未受感染。他建議，應盡快與私家醫護到院舍先進行快速測試，確保老人陰性後接種疫苗。

食物及衛生局副局長徐德義昨天在疫情記者會指出，截至2日，第五波疫情已導致920名確診者死亡，當中大部分是老人兼長期病患，其中有90%沒有接種兩劑疫苗。

據官方通報，過去24小時，香港又有144人染疫死亡，年齡介於42歲至102歲，其中134人是65歲及以上老人。144名死者當中，124人沒有接種疫苗，10人打了2劑，10人打了1劑。

疫苗 香港 疫情

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