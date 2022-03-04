疫情蔓延 港銀行停業擴大 多線公車停駛

港鐵宣布，因疫情導致車務人手緊張，而且乘客人數大幅減少，從4日起調整8條鐵路線的列車服務。（中通社）

香港疫情 持續蔓延，香港城市大學傳染病及公共衛生系助理教授明偉傑預估，香港單日新增確診病例恐將突破10萬例。儘管香港特區行政長官林鄭月娥 宣示絕對不會全面封城，但隨著確診人數暴增，多家銀行已被迫暫停營業，多條公車宣布停駛，連港鐵都有可能關站，市民生活大受影響。

明偉傑接受新華社訪問時表示，預期香港這波疫情將在3月中下旬達到高峰，港府需要提前將患者所需的醫療設施準備好，包括重症患者所需床位。他預估，幾天後，香港單日新增確診數可能超過10萬例，建議特區政府抓緊設立院前分流中心，做好患者分流工作。

據香港商業電台3日報導，香港多家銀行持續因員工確診被迫關閉部分分行。主要包括：中銀香港暫停9家分行的服務，東亞銀行暫停4家分行服務，中信銀行國際則關閉17家分行，大新銀行暫停5家分行服務。

早前已關閉6家分行的香港富邦銀行也宣布，為配合港府防疫措施及保障員工及客戶健康和安全，目前維持正常營運的其餘11家分行將只在周一至周五營業，暫停周六服務，直至另行通知。

香港電台報導，香港運輸署已批准五家客運公司，4日起至本月16日調整服務，包括暫停98條有其他替代公共交通服務的路線、5條只在假日提供服務的郊遊路線及1條通宵路線。

香港汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰表示，暫停服務的部分路線屬熱門路線，包括幾條由尖沙咀碼頭開出，也有一些運行於公共屋邨的路線。他認為，暫停服務的公車路線廣泛，將對乘客帶來較大的影響。

黎兆聰說，目前不少公車路線已維持有限度服務，乘客平均要多等10到20分鐘，每條路線平均25至30分鐘才有一班車。他親自到車站了解，不少候車站人山人海，車上也十分擁擠，加上近日氣溫回升，車廂內空調不足，恐將提高病毒傳播的風險。

另外，新冠疫情已影響社會不同層面，多間公共交通機構均因人手緊張需縮減服務，港鐵今日起調整8條鐵路線的列車服務，大部分乘客的候車時間將延長約1至4分鐘。港鐵昨日表示，若疫情進一步惡化，港鐵需短暫關閉個別流量較少車站等，將盡快通知公眾。