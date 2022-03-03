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港府信息表達不清 超市恐慌搶購潮再現

香港新聞組／香港3日電
香港疫情失控，民眾開始搶購食物與生活物資。圖為一家超市貨架被搶購一空。（美聯社）
香港疫情失控，民眾開始搶購食物與生活物資。圖為一家超市貨架被搶購一空。（美聯社）

香港特首林鄭上月22日預告3月會做「全民強制檢測」，其後食衛局長陳肇始於2月28日在電台說，推行強檢時未完全排除「禁足」措施，觸發市民近日搶購物資情況。據知，港府內部歸咎事件是有人信息表達不清晰，林鄭其後「提醒」各主要官員，在還未定好強檢細節時，應避免向外發放各種考慮方案的資訊，以避引起社會恐慌。

明報報導，林鄭昨表示，現時港府早、晚都出新聞稿，向公眾說明食品、蔬菜等物資的數量，「讓大家不須擔心，貨源大致上是正常」，發放準確信息。

據報導，立法會議員陳凱欣認為，港府信息須透明、公開，惟官員及專家在不同場合各有說法，行政上並不合理，建議內地專家、香港專家及港府三方舉行聯合記者會，統一向公眾交代。民建聯議員劉國勳指市民最怕港府每隔數天有不同說法，「如何給市民信心？」經民聯梁美芬促港府盡快決定方案。

香港商業電台報導，儘管林鄭重申不會全面封城，但香港多家超市2日仍持續出現搶購潮，排隊等候結帳的人龍甚至蔓延至門外。市民除搶購食物與生活物資外，不少人還瘋搶快篩試劑。

另據文匯網報導，隨著每天確診人數持續飆升，香港市面上的退燒藥早已被搶購一空。立法會議員楊永杰表示，近日接獲不少市民求助，指家中孩童確診並出現高燒卻沒有足夠藥物。他敦促港府立即派發醫藥包，並以網上預約領取或專人上門派藥方式緩解市民需求。

事實上，疫情失控已重創陸港跨境陸路運輸。為此，深圳借用中歐班列深圳場站，緊急開通已停運15年的「三趟快車」。2日，「援港班列」首班滿載核酸檢測快檢包等抗疫物資及日常生活用品的鐵路班列開往香港，全力保障供港跨境物資運力。

香港 檢測 疫情

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