香港人民力量副主席譚得志 被控11項罪名成立

香港激進黨派人民力量成員譚得志被裁定11項罪名成立。 (取材自臉書)

香港 激進黨派人民力量成員譚得志（快必）被控發表煽動文字和其他等14項罪名，區域法院昨天裁定11項罪名成立，3罪不成立，預定本月底判刑。

2020年9月初，當時身兼人民力量副主席的譚得志被警方國安處人員上門拘捕，罪名是涉嫌多次發表煽動文字，譚得志之後一直被扣押候審。

綜合媒體報導，譚得志被指於2020年1至7月期間，分別在大埔、銅鑼灣、牛頭角、旺角、黃大仙等地街站並發表煽動言論，內容提及「光復香港．時代革命」口號，以及發布煽惑憎恨中國政府等言論，共計被控14項罪名。

49歲譚得志早前否認所有控罪。區域法院昨天裁定，譚得志發表煽動文字、公眾地方作出擾亂秩序行為、煽惑他人參與未經批准集結和其他等11項罪名成立，法官押後至3月31日判刑，期間譚得志還押監房看管。

明報報導，港區國安法 指定法官、區院法官陳廣池裁定發表煽動文字罪行合憲，而打擊港府的言論亦屬打擊中央，不過他未有裁定針對共產黨 的文字是否屬煽動文字，稱即使撇除相關言論，被告所言仍帶煽動意圖。陳官認為被告言論旨在討好同路人，以求在民主派初選勝出，繼而進入立法會抗爭。

案件有三大議題，焦點之一是發表煽動文字罪行是否合憲。辯方曾質疑條例中「煽動意圖」定義過寬屬違憲，強調政府自1970年代已無檢控有關條例，皆因與人權法不相符。法官陳廣池昨反駁稱，條例需與時並進，讓法庭因時制宜地解讀「惡感」及「憎恨」等概念字眼，法例亦已列明4種抗辯理由，因此定義非過寬，裁定有關條例罪行合憲，而多年來沒動用或因社會及政治生態改變。