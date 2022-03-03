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香港防疫措施嚴苛 金融人才紛紛走避

記者賴錦宏／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府近期實施歷來最嚴苛的防疫措施。華爾街日報報導，香港的金融人才紛紛走避，有外籍人士最近決定辭職回國，也有金融專業人士詢問雇主是否可遷往其他地方工作，使金融業增添不少壓力。

香港新冠疫情失控，為達「動態清零」目標，推行嚴厲防疫措施，包括全民強制普篩、延長暫停英美等多國航班赴港、全港學校提早放暑假等，使民眾飽受煎熬。

華爾街日報1日報導，香港最新的防疫措施讓很多銀行業人士及投資者感到不安，很多人已因嚴苛的出入境限制，難以兼顧事業和家庭。

報導訪問兩名美資投資銀行高層，兩人均表示已安排其配偶及孩子未來數月離港，分別前往新加坡及美國。其中一人表示，如果香港嚴苛的防疫措施沒有改善，他可能也會離港，他很多同事已經遷往其他地方工作。另一人表示仍然會留港，因為其僱主沒有計畫離港。

報導訪問專為銀行及基金公司提供人力資源服務的公司負責人，他表示，最近接獲很多銀行業人士查詢，表示想在新加坡、美國、法國或日本等國尋找職缺。

報導稱，在內地融資活動長期激增下，香港金融業本來就面臨人才吃緊問題。而疫情及防疫措施令人才流失，對香港金融業增添更大壓力。

香港 防疫 新加坡

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