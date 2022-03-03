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港+5.5萬確診 特首：不封城 專家：催打疫苗比普篩重要

香港特派員李春／香港3日電
香港新冠確診個案和染病死亡人數屢創新高，醫院負荷滿載，許多病人只能戶外臨時搭建的區域等候治療。（路透）
香港新冠確診個案和染病死亡人數屢創新高，醫院負荷滿載，許多病人只能戶外臨時搭建的區域等候治療。（路透）

香港疫情繼續惡化，新增確診個案急升至逾5萬5000例，再創單日新高。香港特首林鄭月娥昨表示，香港不會進行「全面封城」，但普篩須一定程度上限制市民外出，達到大幅減少人流的目的。香港多位專家則稱，「不建議」全民強制普篩。

香港疫情持續延燒，情況嚴峻，但特首林鄭月娥表示不會實施整個城市的禁足及封鎖。（中...
香港疫情持續延燒，情況嚴峻，但特首林鄭月娥表示不會實施整個城市的禁足及封鎖。（中通社）

香港衛生防護中心昨公布，新增新冠確診個案5萬5353例，再創單日新高。確診個案中，27例是輸入個案，其中23例涉及國泰航空從印尼抵港的航班。過去1天，香港再有117名患者離世，另有校正回歸43名患者去世。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，新增5萬是屬預料之內，過去一段時間，基本上每隔兩至三天，確診數字便會倍增一次，目前仍呈上升趨勢。隨著愈來愈多市民呈報快速檢測結果，預計感染病例還會進一步上升。

香港這波疫情嚴峻，數百家安養機構均傳出有員工確診，導致人力緊缺，港府日前宣布以月薪3.1萬港元（約3967美元），從內地聘用1000名臨時合約照顧員應急。

本輪疫情中，兒童染疫及死亡亦十分嚴峻。香港醫院管理局的數字，自第五波疫情爆發至2月底，有1939名兒童入院，其中有781名是兩歲以下的幼兒。

為遏止疫情，港府擬於3月推行全民強制普篩，但香港多位專家都表不贊同。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅說，大部分專家不建議在現階段做全民普篩，因為即使找出患者，亦無足夠設施隔離，作用不大。  

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良也認為，現時沒有迫切需要推行全民普篩，最有迫切性是推高新冠疫苗接種率。

林鄭月娥昨表示，香港不會實施整個城市的禁足及封鎖，但大幅壓縮人流的措施一定會做。她表示，3月啟動的全民強制普篩，在北京支持下，有能力在短時間內推行，以達清零目標；但會照顧經濟和市民日常生活的需要，市民不用擔心而囤積貨品。

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