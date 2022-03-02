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香港大律師公會前主席夏博義涉違國安法被查

香港新聞組／香港2日電
香港大律師公會前主席夏博義因涉嫌違反港區國安法，1日接受警方國安處調查。（圖取自香港大律師公會網頁hkba.org）
香港大律師公會前主席夏博義因涉嫌違反港區國安法，1日接受警方國安處調查。（圖取自香港大律師公會網頁hkba.org）

香港大律師公會前主席夏博義（Paul Harris），昨早現身灣仔警察總部。他涉嫌違反國安法，被警方國安處警誡會面，被要求交代涉嫌違反國家安全的行為等，逗留約兩個半小時後離開，並未被捕。警方稱，不評論個別情況。

明報報導，據大公、文匯網拍到的片段，有「人權大狀」之稱的夏博義，昨早11時在兩名穿西裝男子陪同下前往灣仔警察總部，三人逗留至下午約1時35分離開，其間有記者問他到警署原因、警方查問內容等，他一概無回應。「香港01」報導，案件與夏博義有份創立的民間團體「香港人權監察」有關。

大律師公會主席杜淦堃回應說，公會正了解情況，目前未有評論。

夏博義為香港人權監察創會主席，1995年與大律師公會前主席戴啟思、港大法律學院客席教授陳文敏等人成立該組織，2002年以主席身分反對基本法23條立法。文匯報及大公報去年初報導，香港人權監察長期接收來自美國國家民主基金會（NED）的撥款，於1995至2013年共收取約1500萬港元（約192萬美元），指部分款項用於支援2014年「占中」運動，涉「勾結外力」。人權監察事後亦未回應相關指控。

出身英國的夏博義，上世紀90年代來香港執業，2021年擔任大律師公會主席，在任期間曾公開指香港國安法不符合法治精神，希望說服港府修改或限制國安法運作，卻因此遭北京方面點名批評相關言論挑戰一國兩制底線。

2019年「反送中」運動期間，大批示威者被捕，夏博義曾為一些被告出庭辯護。

夏博義未爭取連任大律師公會主席，任期於今年1月完結。

香港 警察 北京

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