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香港確診大增人手短缺 超市提早打烊 銀行上百分行停業

香港新聞組／香港2日電
香港食品供應商表示，目前到港的貨源穩定，呼籲市民無需囤積搶購。圖為1日市民在銅鑼灣一家惠康囤貨，不少市民還開車來裝載。（中通社）
香港食品供應商表示，目前到港的貨源穩定，呼籲市民無需囤積搶購。圖為1日市民在銅鑼灣一家惠康囤貨，不少市民還開車來裝載。（中通社）

香港第五波疫情來襲，每日確診人數增加下，各行各業人手短缺，不少民生服務亦受影響，繼萬寧昨起暫時停止53間分店的營業後，連鎖超市百佳和惠康昨起亦縮減分店營業時間，其中12間百佳分店將提早至下午3時關門，日式連鎖超市一田全線分店則提早至晚上8時關門。另外銀行服務亦受影響，部分銀行逾百分行因應員工染疫而須停業。

文匯報報導，百佳超市昨宣布，考慮到現時疫情嚴峻，為平衡員工及顧客安全，百佳全線分店調整營業時間，大部分分店營業時間提早至晚上8時至9時不等結束，其中有12間分店會提早至下午3點關門。

惠康昨日表示，為了確保所有同事、顧客與工作夥伴的安全及健康，在平衡健康安全、人手資源調動及服務社區需要的大前提下，惠康將調整旗下超過320間分店營業時間，大致上因應夜間人流減少而作相應調整，其中7間分店下午5時關門直至另行通知，顧客亦可到惠康網店選購。

惠康各分店營業時間詳情會稍後公布，強調有關安排已盡力確保對顧客構成最少的影響，惠康將會密切注意並評估情況，適時恢復正常營業時間。

一田則表示，因應清潔消毒工作及人手安排，全線分店提早至晚上8時關門。AEON在社交網站表示，將於3日開始，更改旗下多間店舖營業時間，提早於晚上8時半至9時關門。

另外，疫情下銀行服務受影響，因應員工染疫，部分銀行分行停業，除了早前已公布名單外，中銀香港新增11間、滙豐新增8間、恒生新增14間分行停業，直至另行通知。而據銀行網頁資料，中銀香港暫有過百間分行受影響需停業，另有22間分行昨起恢復營業；滙豐暫錄得50多間分行、中小企中心暫停服務。

花旗銀行表示，明白客戶居家抗疫、安心理財的需要，而該行最新亦推出手機銀行平台一站式理財優惠，以鼓勵客戶使用電子渠道，遙距處理各項銀行及支付消費事務，指定期內合資格客戶成功登記，兼完成簡單指定電子交易，即可參加抽獎，贏取高達1萬港元（約1280美元）獎賞。

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