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烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

內地屠宰員「救兵」抵港 鮮豬肉恢復供應

香港新聞組／香港2日電
鮮豬因為全港屠房爆疫一度暫停供應，圖為上水屠房。（中新社）
鮮豬因為全港屠房爆疫一度暫停供應，圖為上水屠房。（中新社）

過去多日全港多區超市及街市出現「搶購潮」，香港食品委員會主席吳永恩昨引用港府統計數據強調，供港物資充裕，甚至供應量有多無缺，呼籲市民冷靜，別被無根據的謠言打亂陣腳。在眾多民生物資中，只有鮮豬因為全港屠房爆疫一度暫停供應，但在內地援港政策支持下，據悉最快今日首批逾30名內地屠宰員「救兵」會抵港恢復屠房生產線，逐步恢復鮮豬肉供應。

文匯報報導，吳永恩指出，內地供應香港的活鮮食品包括蔬菜雞蛋、淡水魚及冰鮮豬肉等的供應量充足，以市民近日搶購的白米為例， 港府實施食米管制方案，以確保食米有穩定的供應，並貯存足夠供市民在一段合理時間內食用的儲備存貨，目前的存貨量多達3萬400噸，夠超過一個月全港市民食用。

他指出，香港的貨源從不缺，但近日的物資樽頸是跨境貨車司機染疫而無法開工前往內地，導致部分食品運輸出現延後情況，若加上市民爭相搶購，物流鏈更加緊張，他呼籲市民冷靜理性分析坊間傳聞。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，在「救兵」協助下，預料上水屠房已停運的兩條生產線可恢復一半運作，每天約處理1500隻至2000隻豬，港島區的供豬情況有望最先恢復正常。

他透露，現時運輸人手只夠應付港島約超過200個派送點，至於派送至九龍及新界區的人手，仍在協調中。

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