我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

各有1300、415員工中招 港鐵、兩巴紛減班

香港新聞組／香港2日電
不少巴士車長染疫，令近日脫班情況增加。（中通社資料照片）
不少巴士車長染疫，令近日脫班情況增加。（中通社資料照片）

多個公共交通機構近日因大量前線員工染疫而需縮減班次，昨日港鐵再多212名涉及車務及維修員工及承辦商人員確診，使該公司在第五波疫情下，累積約1300名員工確診；有巴士工會則表示，不少車長染疫，令近日脫班情況增加；亦有工會擔心若疫情持續，未來一至兩周部分巴士路線或陸續停駛。

文匯報報導，昨日屯馬線已因多名車長染疫或被列作密切接觸者，令上、下午繁忙時段的列車班次須輕微調整，較正常多約10秒至半分鐘不等；而港島線在上午繁忙時段亦同樣須稍為調整。多個車站的客務中心，亦因為人手緊絀而被迫間歇性關閉。

另據明報報導，新巴城巴母公司匯達交通表示，截至昨日兩巴共有415名員工為陽性個案，共206名員工為密切接觸者，占整體員工約13%。新世界第一巴士公司職工會理事長林錦標形容，近日前線人手緊張的情況前所未見，不少車長染疫或須隔離，難在短時間內調配人手，留意到脫班增加，期望政府盡快找到解決方法。

報導稱，據九巴上月26日公布，逾570名員工因染疫或檢疫無法執勤，九巴本月1日起至6日，暫停部分客務站服務，包括屯門公路轉車站及尖沙嘴客務站。汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰表示，以慈雲山北總站為例，近日有逾10名員工確診，占該站員工約8%，擔心若情況持續，一至兩星期後部分路線會陸續停駛。

報導說，金匙有限公司營運多條港島和九龍區小巴路線，車務營運總監陳志輝表示，大部分路線的客量近日已下跌六至七成，部分九龍區路線原有20名司機，但6至7人因染疫或屬密切接觸者無法上班，要縮減班次。

疫情 汽車

上一則

遼寧公安廳長王大偉被查 迄今已連3任落馬

下一則

習近平人馬陳敏爾擬調任上海市委書記 引發黨內異議

延伸閱讀

港普篩方案未定 港大建議推遲

港普篩方案未定 港大建議推遲
研究：5-11歲童先前打2劑輝瑞 防Omicron保護力僅剩12%

研究：5-11歲童先前打2劑輝瑞 防Omicron保護力僅剩12%
校園鬆綁 紐約區6大場所仍須戴口罩

校園鬆綁 紐約區6大場所仍須戴口罩
單日本土確診3.4萬 港府坦承無力抗疫 向北京求援

單日本土確診3.4萬 港府坦承無力抗疫 向北京求援

熱門新聞

谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
圖為俄羅斯坦克軍隊。 歐新社

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

2022-02-27 20:26
圖為一對烏克蘭母女搭車離開盧甘斯克地區。(美聯社)

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了

2022-02-26 19:20
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）

中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命

2022-02-27 11:12
「徐州八孩案」的丈夫董志民和妻子。（取材自微博）

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

2022-02-22 23:06
烏克蘭士兵將坦克駛向前線。(Getty Images)

風向變了？中使館提醒：在烏公民勿隨意亮出身分

2022-02-26 12:22

超人氣

更多 >
戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際
維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血
開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔

開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔
「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸
內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄