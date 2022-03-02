各有1300、415員工中招 港鐵、兩巴紛減班

不少巴士車長染疫，令近日脫班情況增加。（中通社資料照片）

多個公共交通機構近日因大量前線員工染疫而需縮減班次，昨日港鐵再多212名涉及車務及維修員工及承辦商人員確診，使該公司在第五波疫情 下，累積約1300名員工確診；有巴士工會則表示，不少車長染疫，令近日脫班情況增加；亦有工會擔心若疫情持續，未來一至兩周部分巴士路線或陸續停駛。

文匯報報導，昨日屯馬線已因多名車長染疫或被列作密切接觸者，令上、下午繁忙時段的列車班次須輕微調整，較正常多約10秒至半分鐘不等；而港島線在上午繁忙時段亦同樣須稍為調整。多個車站的客務中心，亦因為人手緊絀而被迫間歇性關閉。

另據明報報導，新巴城巴母公司匯達交通表示，截至昨日兩巴共有415名員工為陽性個案，共206名員工為密切接觸者，占整體員工約13%。新世界第一巴士公司職工會理事長林錦標形容，近日前線人手緊張的情況前所未見，不少車長染疫或須隔離，難在短時間內調配人手，留意到脫班增加，期望政府盡快找到解決方法。

報導稱，據九巴上月26日公布，逾570名員工因染疫或檢疫無法執勤，九巴本月1日起至6日，暫停部分客務站服務，包括屯門公路轉車站及尖沙嘴客務站。汽車 交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰表示，以慈雲山北總站為例，近日有逾10名員工確診，占該站員工約8%，擔心若情況持續，一至兩星期後部分路線會陸續停駛。

報導說，金匙有限公司營運多條港島和九龍區小巴路線，車務營運總監陳志輝表示，大部分路線的客量近日已下跌六至七成，部分九龍區路線原有20名司機，但6至7人因染疫或屬密切接觸者無法上班，要縮減班次。