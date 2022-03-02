增3.2萬確診 港大建議延後普篩 料第5波恐430萬人染疫

香港1日新增確診個案3萬2597例，港大推算第五波疫情有430萬人感染 。（歐新社）

港府決意本月推行全民強制普篩，普篩期間會實施禁足，但仍在多個方案間推敲。香港 大學醫學 院則建議推遲強制普篩：由於隔離和治療設施不足，太早推行普篩可能適得其反，建議4月中或4月底，感染人數處於低水平時再推普篩。港大並推算第五波疫情 結束時，最多430萬人感染，即約58%人口染疫。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

香港新冠疫情嚴峻，確診個案日逾3萬，染疫死亡人數繼續逾百，香港處理遺體的殮房告急。香港昨新增確診個案3萬2597例，較上一日略減，其中5例是輸入個案。過去一日，香港再有117名染疫者辭世，另校正回歸55人染疫死亡。

港府消息說，正研究能否在9至10天內完成3輪普篩，正考慮不同方案，未有最後決定。強制普篩期間，會有一定程度「禁足」，但亦有豁免，市民可以外出購買必需品、看醫生等，抗疫及提供食物人員、金融市場亦會如常運作。

港府政務司司長李家超稱，當局正制訂推行全民強制普篩的方案，會聆聽不同意見，視實際情況做決定。他呼籲市民現階段毋須作出太多猜測或動作，港府會確保日常所需的食物和必需品供應穩定，目前香港有充足物資存量。

港府勞工及福利局長羅致光說，有關全民普篩安排，一有決定就會公布，亦會有時間讓市民準備。他形容不可能用「禁足」二字，就簡單禁止市民出行，如果實施「禁足令」，亦會令金融體系長時間停頓，全球金融都會受影響。

香港大學醫學院推算，截至2月28日，香港第五波疫情累計感染人數達170萬，疫情在未來一周到達頂峰。預計疫情到頂時，每日會新增近18萬3000人感染，新增報告病例會超過3萬5000例。

港大醫學院認為，在感染數字居高不下，隔離和治療設施不足，太早推行普篩可能適得其反，建議4月中或4月底，感染人數處於低水平時才推普篩，可以帶來最大收益，截斷社區中的傳播鏈，達到真正的清零。

中央援建香港的青衣方艙醫院1日接收首批無症狀或輕症新冠肺炎確診患者。（新華社）

另外，首個內地援建的香港方艙醫院青衣方艙醫院，第一批新冠肺炎確診病人昨天下午入住。