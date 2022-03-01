單日本土確診3.4萬 港府坦承無力抗疫 向北京求援

疫情狂飆加上可能實施禁足令的傳言，香港民眾搶購快篩試劑和生活物資。圖為民眾搶購快篩試劑。（中新社）

香港 單日新增確診個案首破3萬例，達3萬4000多例，再創疫情 爆發以來新高。疫情級數式蔓延，當局籌畫全民強制檢測 期間可能禁足。香港特首林鄭月娥坦承，港府無能力抗疫，需要北京支援。

此外，港府計畫在本月推行全民強制檢測，截斷傳播鏈。有消息稱，全民強檢在17日以後才會進行，港府正籌備壓縮三次檢測時間，目標由一周一檢壓縮至三日一檢，即九天完成整個檢測行動，期間配合禁足7日，以發揮最大效果。

2月最後一天，香港確診個案再創疫情以來新高，新增新冠確診個案3萬4466例，其中只有4例是輸入個案，其餘均是本地感染。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，第五波疫情至今累計19.3萬例確診，個案上升速度非常快，約每2至3天倍增一次，預期數字仍繼續上升。

香港過去1日中再有87人染疫後死亡，另校正回歸37名染疫死者。

香港第五波疫情以來，累計已有636名患者離世，香港防護中心分析其中442例個案，發現9成2是60歲以上人士，而未完成接種的死亡率會增加16倍。

港府3月擬推全民強制檢測，香港瘋傳將實施禁足7日。香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮相信，港府在全民強檢期間，會建議甚至要求市民留在家中。

但香港新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅稱，在疫情頂峰推行全民普篩是不合適，可能會找到超過100萬例確診個案，如果無足夠隔離措施配合，只是浪費時間及精力，再加上禁足的話，甚至會妨礙疫苗接種工作。

疫情瘋狂，香港特首林鄭月娥發表視訊談話，指香港第五波疫情至今累計的個案，是過去兩年確診總數的12倍以上。未來23個月是關鍵時刻，港府正在細化方案，籌備在3月推行全民普篩。

林鄭又說，目前病毒擴散之快，並非港府自身能力能夠解決，在危機時刻，已向北京要求支援，在北京全面支援下，香港必定可打贏這一場抗疫戰。

林鄭稱，仍在評估全民普篩期間，市民是否需要禁足。她強調，全民普篩最大目標是清零，務求做到徹底、快速、有序及有效切斷傳播鏈。她指，公衛專家認為，要做到有效徹底，最好是市民能停下來，未有陰性結果前不要移動，但涉及整個社會活動，需認真評估。

此外，中國全國人大、全國政協「兩會」分別於3月5日和4日在北京開幕，林鄭月娥一如既往，獲邀列席人大會議開幕式及閉幕式，但因她要留港抗疫，未能列席。