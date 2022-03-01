憂封城 香港超市掀搶購潮 菜檔大排長龍

香港民眾狂掃超市。（美聯社）

香港 食衛局長陳肇始昨早稱不排除推行禁足令，加上日前網上謠傳香港將禁足7日，昨日多區超市、急凍食材店、菜檔、藥房現人龍，部分貨品被清空。網友說，港府想完成的「動態清零」任務，超市貨架先辦到了。

明報報導，港府昨晚發新聞稿，強調鮮活食品包括冰鮮肉、水產、蔬菜 等，「天天有來貨，供應穩定，市民不需要囤積糧食」。新聞稿稱，截至27日午夜，內地供港蔬菜達2200公噸，近平日供應量九成。前日內地進口香港冰鮮豬肉大增，約為平日供應量的1.7倍；雞蛋 供應一直正常；食米儲存夠香港市民一個月食用；冷藏肉供應商一般備存約3個月庫存。

據報導，昨午在西環、深水埗、大埔及屯門的超市、菜檔、凍肉舖，大部分超市的冷藏食品架、麵包架、雞蛋架都被清空。西環有超市手推車不夠用，市民在收銀處等候顧客付款完畢，推走手推車使用；深水埗有市民在菜檔排隊，亦有市民在雜貨店外排隊買蛋；大埔有超市廁紙沽清。屯門的菜檔同樣大排長龍，職員不停補貨，發泡膠盒堆積，占去三分之一行人路。也有銀行大排長龍，部分提款機下午已無現金。

報導說，已退休黃女士昨午近3時仍未吃午飯，正揹著大袋，手執4條廁紙回家。她已儲有米及麵食，前日買成藥，昨早買凍肉、下午再買廁紙，形容儲備物資「夠一頭半個月」。她對政府處理疫情十分不滿，轟官員沒有用，現時「藍絲現時都變黃絲了」。

報導稱，中大新聞與傳播學院院長李立峯表示，政府政策混亂，沒有比較合理的中線對策，「發生事情才找方法去頂」，而陳肇始的說法提升了不確定性。對於近期出現的網上謠言，他認為無法遏止，因在社會焦慮和不確定的狀態下便會有很多謠言，「解鈴還須繫鈴人，如政策本身不明朗造成謠言四起，你唯一的解決方法是令政策明朗」。