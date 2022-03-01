求醫電話不通 求診被拒 有港人急症室等13天未能進病房

香港醫院病床爆滿，圖為醫護人員在醫院外新冠肺炎臨時治療區工作。（路透）

香港 第五波疫情 失控，每日新增確診個案數以萬計，醫院及社區治療設施床位不足。醫管局原本設9間指定診所供確診者預約診症，有確診者不滿3天來不斷打電話預約均未接通，其男友高燒40度不退，致電999求助亦斷線。昨早她倆自行到長沙灣的指定診所求醫，但與10多名同樣預約未果的市民都被拒及勸離，在場人士一度鼓譟。事件驚動警方到場調停，該批求醫者其後散去。

此外，第五波新冠疫情肆虐，急症室爆滿。有聯合醫院護士表示急症室有病人輪候超過310小時（近13天）仍未能上病房，並指由於人手不足，連適時幫人換尿片、提供飲用水都做不到。情况同樣嚴峻的伊利沙伯醫院，亦有急症室醫護稱情况未見改善。

香港01報導，確診市民柯小姐表示，她於上周五接獲核酸檢測 陽性結果通知，其男朋友同日快速測試確診，他們上周六致電999求助，然而轉駁其他部門後無人接聽或斷線。他們連日來致電預約指定診所，均未能接通。

柯小姐男友連續高燒40度三天未退，無計可施下，昨早約10時，男友與她一同前往長沙灣賽馬會普通科門診診所嘗試求醫。柯小姐稱當時約13名同路人在診所外，主要是老弱婦孺。

柯小姐引述有家長稱子女發燒，已無法下床，只能到場問醫護有什麼方法可紓緩情況，但醫護亦無法答覆。

柯小姐等人在診所門外等候一個多小時無法看診不禁鼓譟。早上11時許，警察到場維持秩序。柯小姐轉述警員稱「打不到沒辦法啦，自己醫自己」。

柯小姐表示，「我覺得醫療設施真的淪陷到有如第三世界國家。」

另據明報報導，聯合醫院急症室護士A小姐（化名）說，截至昨午5時許有近200人在急症室等候上病房，有病人等了超過310小時。她說，急症室按病人危急程度安排上病房，該病人相對穩定，不過反覆檢測「Ct值都不夠高」（病毒量未下跌），未能出院，故長時間留在急症室。聯合醫院另一急症室醫生確認有病人在急症室等候超過10日。該醫生說，有些院舍因已撤離，故未能接走長時間等候的長者。

A說，因覺得愧對病人，自己及不少同事感到「好無力、好心傷」，「其實他們（病人）要求很合理，例如前一晚到現在沒有進食，（尿）片濕透了未有人換…這些很合理，但我們提供不到（服務）」。她說曾在餵藥時聽到老翁說「水啊、水啊」，後來給了他一杯水，老翁即時喝下，「可能一整夜都無人手給他水」。