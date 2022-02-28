我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

香港大家樂快餐停堂食 樓市新盤挫8成

香港新聞組／香港28日電
香港大家樂集團27日宣布，自3月起，大家樂快餐及一粥麵分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務。（中通社）
香港大家樂集團27日宣布，自3月起，大家樂快餐及一粥麵分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務。（中通社）

香港第五波新冠疫情嚴峻，疫下外出人流大減，繼叙福樓集團旗下的餐廳包括牛角、牛涮鍋等宣布暫時停業，香港最大型的中式連鎖快餐集團大家樂收縮營業，其中大家樂快餐及一粥麵明天起全日停堂食，另一連鎖快餐集團大快活則表示暫未有計畫暫停堂食服務， 旗下快餐店照常營業。

文匯報報導，連鎖式快餐集團大家樂昨日宣布，因應疫情，由3月1日起，大家樂快餐及一粥麵分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，直至另行通知。集團旗下休閒餐飲品牌部分分店的營業時間及模式亦會有所調整，而旗下針對企業機構的飲食服務，則會因應客戶需求而維持服務。

大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷昨表示，第五波新冠肺炎疫情十分嚴峻，確診數字飆升，為保障顧客及員工的健康，減低除下口罩帶來的傳播風險，決定由3月1日起，全日暫停大家樂快餐及一粥麵的堂食服務，集中以外賣形式提供餐飲服務。

她續指，上述措施能減少店內人流聚集，同時也能減少員工上班的壓力，希望與市民㩦手戰勝疫情。她又稱，雖然疫情嚴重，前線員工仍會謹守崗位，並代表集團感謝員工敬業樂業的精神。

大家樂集團表示，明白此安排或會令某些需要於户外工作，未能在室內辦公地點用饍的顧客帶來不便，因此部分分店仍會維持堂食服務，詳細安排會於品牌的社交媒體專頁公布。

另據明報報導，2月因新春節日氣氛關係，向來屬新盤交投淡季，今年兼逢新一波疫情急劇惡化，更令新盤市況陷「冰封」狀態。

報導稱，綜合市場資訊，港府進一步收緊防疫措施以限制人群聚集，一手市場沒有全新大型新盤登場，本月新盤成交宗數僅錄約115宗，除較上月約695宗按月急挫逾8成外，更是自2013年5月、即一手住宅銷售新例正式生效後第二個月、當時僅錄約60宗成交後近9年來的按月最低紀錄。業界認為，下月一手市場仍會淡靜，估計今年首季整體一手宗數有可能不足千宗水平。

疫情 香港 口罩

上一則

香港青衣方艙醫院7天建成 內地9000人採樣隊隨時援港

下一則

俄烏戰爭情勢緊張之際 中國南海、渤海軍演

延伸閱讀

香港新增2.6萬確診 110人病歿

香港新增2.6萬確診 110人病歿
張柏芝帶小兒子出門購物 全程細心看護…網讚：好溫柔

張柏芝帶小兒子出門購物 全程細心看護…網讚：好溫柔
無助…香港女歌手上海確診 飛機一落地被救護車載走

無助…香港女歌手上海確診 飛機一落地被救護車載走
中國新能源車企 掀赴港IPO潮

中國新能源車企 掀赴港IPO潮

熱門新聞

谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
圖為俄羅斯坦克軍隊。 歐新社

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

2022-02-27 20:26
圖為一對烏克蘭母女搭車離開盧甘斯克地區。(美聯社)

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了

2022-02-26 19:20
「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

2022-02-21 13:00
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）

中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命

2022-02-27 11:12
「徐州八孩案」的丈夫董志民和妻子。（取材自微博）

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

2022-02-22 23:06

超人氣

更多 >
烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降
谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主
日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」
影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面
俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡