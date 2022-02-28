香港大家樂快餐停堂食 樓市新盤挫8成

香港大家樂集團27日宣布，自3月起，大家樂快餐及一粥麵分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務。（中通社）

香港 第五波新冠疫情 嚴峻，疫下外出人流大減，繼叙福樓集團旗下的餐廳包括牛角、牛涮鍋等宣布暫時停業，香港最大型的中式連鎖快餐集團大家樂收縮營業，其中大家樂快餐及一粥麵明天起全日停堂食，另一連鎖快餐集團大快活則表示暫未有計畫暫停堂食服務， 旗下快餐店照常營業。

文匯報報導，連鎖式快餐集團大家樂昨日宣布，因應疫情，由3月1日起，大家樂快餐及一粥麵分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，直至另行通知。集團旗下休閒餐飲品牌部分分店的營業時間及模式亦會有所調整，而旗下針對企業機構的飲食服務，則會因應客戶需求而維持服務。

大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷昨表示，第五波新冠肺炎疫情十分嚴峻，確診數字飆升，為保障顧客及員工的健康，減低除下口罩 帶來的傳播風險，決定由3月1日起，全日暫停大家樂快餐及一粥麵的堂食服務，集中以外賣形式提供餐飲服務。

她續指，上述措施能減少店內人流聚集，同時也能減少員工上班的壓力，希望與市民㩦手戰勝疫情。她又稱，雖然疫情嚴重，前線員工仍會謹守崗位，並代表集團感謝員工敬業樂業的精神。

大家樂集團表示，明白此安排或會令某些需要於户外工作，未能在室內辦公地點用饍的顧客帶來不便，因此部分分店仍會維持堂食服務，詳細安排會於品牌的社交媒體專頁公布。

另據明報報導，2月因新春節日氣氛關係，向來屬新盤交投淡季，今年兼逢新一波疫情急劇惡化，更令新盤市況陷「冰封」狀態。

報導稱，綜合市場資訊，港府進一步收緊防疫措施以限制人群聚集，一手市場沒有全新大型新盤登場，本月新盤成交宗數僅錄約115宗，除較上月約695宗按月急挫逾8成外，更是自2013年5月、即一手住宅銷售新例正式生效後第二個月、當時僅錄約60宗成交後近9年來的按月最低紀錄。業界認為，下月一手市場仍會淡靜，估計今年首季整體一手宗數有可能不足千宗水平。