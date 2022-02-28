香港增2.6萬確診110死 各大醫院遺體堆積

香港殯儀館員工27日將一具新冠肺炎死者屍體從醫院外臨時治療區移出。（路透）

香港疫情 轉向恐怖化，患者人數呈現海嘯式暴增，確診個案和染疫死亡人數雙雙創新高，有染病者自行租酒店隔離，染病死者滯留在急診室等待化驗，各大醫院遺體堆積。

衛生當局昨公布，新增確診個案2萬6026例，再創單日確診個案新高，其中只有7例是輸入個案。至此香港第五波疫情以來，累積已有15萬8000多人確診，大部分是Omicron變種病毒。過去1天有83人染疫死亡，加上校正回歸，新增染疫死者110人。

香港不僅確診個案飆升，醫療單位也告急，累計已有2700多名員工確診。

香港醫管局總行政經理劉家獻說，近日死亡個案增加，部分病人到急診室時已垂危甚至心臟停頓，據法定程序，有關遺體需要轉到衛生署公眾殮房作研究和解剖，但當局未能及時運送遺體，有遺體留在急診室，待衛生署和食環署運走。醫管局已和兩個部門商討，加快運送遺體程序。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮對疫情表示非常憂慮，過去數日都過萬例確診，預計短時間內再進一步上升，個案有在社區蔓延趨勢，呼籲市民留在家中減少外出。

香港新聞組／香港28日電

香港昨天因新冠肺炎離世者，逾9成是65歲以上長者，逾8成未有接種新冠疫苗 。公立醫院殮房與公眾殮房都爆滿，解剖室成為臨時停屍間，據悉更有遺體一度放在醫院外的露天帳篷下。殯儀業界表示，近日接到衞生署要求業界協助把遺體「搬倉」。

大公報報導，過去24小時有83名染疫患者離世，年齡19至104歲。醫管局總行政經理劉家獻表示，當中僅13人曾接種至少1劑疫苗，一位患晚期腎衰竭及乙型肝炎的病人曾打過3針。19歲患者是住殘疾院舍的長期病患者。

疫情嚴峻，各大醫院遺體堆積。威爾斯醫院需動用解剖室安放遺體；有醫院需尋找房間，以板間方式，1間放3個遺體；仁濟醫院殮房有遺體需放在地上，有「執屍隊」成員透露，「雪櫃已經放不下，只能放在室溫地方，但很多遺體其實已經離世23天了，有異味在所難免。」

據悉，明愛醫院昨日曾有遺體被放置在戶外的帳篷內，最多曾有逾10具遺體，下午由靈車運走。

第5波疫情累計512人在公立醫院離世，8成人未打針。