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20床病房擠77床 香港護士扛壓發惡夢 戶外再現床貼床

香港新聞組／香港28日電
27日一個個病患接連被送到明愛醫院急症室，該院病床使用率已達115%，部分病人被安置在急症室外的走廊處等候。（中新社）
27日一個個病患接連被送到明愛醫院急症室，該院病床使用率已達115%，部分病人被安置在急症室外的走廊處等候。（中新社）

香港在堅守清零目標下，醫療量能近乎崩潰。伊利沙伯醫院設多間病房安置等候入院的新冠患者，原定收20張病床的病房放了77張床，連電梯大堂都放病床安置病人，目測約50張。明愛醫院急症室同樣也是極度繁忙，近日室外病床再現「床貼床」。有護士表示士氣極差，曾因壓力流淚甚至發惡夢。

明報報導，伊院有隔離病房護士形容，該院急症室範圍「人多到分不清哪些是確診、哪些不是確診」，稱院方已清空4至5間病房，安置等候入院的患者，其中一間病房約有兩間課室大小，原本只可容納20張病床，最後放了77張床，其中一名病人曾要「聞氧氣」等7天才正式入院。該護士指士氣低落，同事多感憤慨不滿，「不知回工作崗位做什麼，無限期收人、沒照顧過就已經要收工」。

據報導，明愛醫院急症室有護士同樣指患者太多難以應付，早前該院將戶外輪候病人安置到室內，但近日室外病床再現「床貼床」，不少長者等候期間惡化需急救，試過前一日安排一名患者輪候，翌日下班該病人已離世。該護士稱工作艱難、士氣低落，「早上8點買早餐，8個鐘頭後才有空吃」，下班後曾因壓力大流淚，晚上會發惡夢再見到戶外輪候患者，其餘同事均感頹喪，「根本應付不來」。

報導稱，伊利沙伯醫院有急症室醫生表示，近日病情嚴重的患者比例增加，該院隔離病房護士稱，入院者不少屬長者及長期病患者，其中一個病房有七成人情況惡化，故其家屬同意不為患者進行急救程序。

報導引述明愛醫院急症室有護士表示，該院急症室有3間急救房，原定每間為一人急救，但近日嚴重患者較多，一間急救房最多同時要為5名患者急救。

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