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香港青衣方艙醫院7天建成 內地9000人採樣隊隨時援港

香港新聞組／香港28日電
位於香港九號碼頭附近的青衣方艙醫院7天建成，28日可望啟用，將提供近4000張床位。（中通社）
位於香港九號碼頭附近的青衣方艙醫院7天建成，28日可望啟用，將提供近4000張床位。（中通社）

中央援建4所香港方艙醫院，數以千計工人正在24小時趕工。其中，青衣方艙醫院7天建成，預計今天啟用，將提供近4000張床位。香港聖約翰救護機構前天公布，將為青衣方艙醫院等8個醫療隔離設施工地提供全方位的緊急醫療支援。

香港01報導，中央援建香港的4間方艙醫院，分別在青衣、前新田購物城、元朗潭尾和洪水橋開工建設，全部投入使用後，預計將提供1.4萬至1.7萬個隔離單位。發展局局長黃偉綸昨在網誌交代工作進度，他表示工程人員和前線工友均爭分奪秒地施工。

黃偉綸續指，在建設工作方面，港府、中聯辦和承建商成立了三方聯繫機制，以進行高層溝通和協調，亦成立了內地援建社區隔離及治療設施項目的香港「專班」，由發展局、土木工程拓展署和建築署的專業人員組成，「專項專人」負責，配合援建團隊全速推展項目，「開展這些應對疫情的建設項目，速度之快，可謂史無前例，相信在中央的大力支持下，香港可以逐步戰勝疫情。」

另據文匯報報導，中央正全力支援香港並提供一切所需以助抗擊疫情，包括協助港府籌畫於下月推行的「全民強檢」，內地及港府已組成多個「工作專班」合力抗疫。領導檢測及醫療「工作專班」的國家衛健委醫政醫管局副局長李大川昨日受訪表示，已經組建約9000人的採樣支援隊伍，可隨時根據港府的需要，派隊伍赴港幫助工作。他並強調，「全民強檢」期間若配合封控措施即實施「禁足」是最為理想，效果亦最好。

他又指，若港府要求，同樣可將樣本送到廣東省檢驗，每日檢測量可達到120萬至150萬次，遠高於香港每日最多約30萬次。

他說，如要做到一周三次「全民強檢」，要有幾個前提條件，「第一個是全民參與，大家都來支持和擁護這個全員檢測措施，都能夠積極參與，這是最主要。」同時，「全民強檢」亦需有效組織，提前做好周邊安排，調配充足取樣和檢測力量。

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